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Il Paradiso delle Signore anticipazioni 22 aprile 2026: la Contessa fa una scoperta sui Marchesi, Matteo…

Mimmo e Agata si vicini, Botteri e Delia prendono una decisione. Cosa accadrà oggi 22 aprile 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte22 Aprile 2026
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 22 aprile 2026
Adelaide de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 22 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Adelaide scoprirà che Greta ed Ettore sono i figli di Arturo e rivelerà la novità a Guarnieri, lui invece lo dirà a Marta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 22 aprile 2026: Mimmo e Agata si riavvicinano, Botteri e Delia prendono una decisione

Dopo le recenti tensioni ci sarà un riavvicinamento tra Agata e Mimmo che però non durerà a lungo, i due infatti avranno altri dubbi non appena arriverà il telegramma della scuola di restauro.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Botteri e Delia prenderanno una decisione sulla nozze. Di che si tratta? Rimanderanno l’annuncio dopo che Teo arriverà a Milano. Intanto Matteo verrà rilasciato dopo l’arresto e parlerà con Umberto e Adelaide.

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Sara Fonte22 Aprile 2026