Il Paradiso delle Signore anticipazioni 22 aprile 2026: la Contessa fa una scoperta sui Marchesi, Matteo…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 22 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Adelaide scoprirà che Greta ed Ettore sono i figli di Arturo e rivelerà la novità a Guarnieri, lui invece lo dirà a Marta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 22 aprile 2026: Mimmo e Agata si riavvicinano, Botteri e Delia prendono una decisione

Dopo le recenti tensioni ci sarà un riavvicinamento tra Agata e Mimmo che però non durerà a lungo, i due infatti avranno altri dubbi non appena arriverà il telegramma della scuola di restauro.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Botteri e Delia prenderanno una decisione sulla nozze. Di che si tratta? Rimanderanno l’annuncio dopo che Teo arriverà a Milano. Intanto Matteo verrà rilasciato dopo l’arresto e parlerà con Umberto e Adelaide.