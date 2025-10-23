SerieTVSpettacolo Italia

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 23 ottobre 2025: Rosa parla con Marcello e prende una decisione

Rosa prende una decisione, Barbieri si confida con... Cosa succederà oggi, 23 ottobre 2025, nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore.

23 Ottobre 2025
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 23 ottobre 2025
Marcello e Rosa de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 23 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Rosa ha sentito il bisogno di vedere Marcello e dopo avergli chiesto di incontrarsi prenderà una decisione drastica. Nel frattempo Fulvio non saprà come affrontare sua figlia ed è per questo che chiederà un consiglio a Concetta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 23 ottobre 2025: Barbieri si confida con Matteo

Durante una chiacchierata con le veneri Caterina rivelerà il suo amore segreto. Intanto Ciro scoprirà che Johnny dorme nel ballatoio e la cosa lo farà non poco arrabbiare, Mimmo però riuscirà a risolvere la questione.

Marcello si confiderà con Matteo e gli racconterà cosa è successo la sera in cui Rosa è stata aggredita da Sacchi. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Barbieri deciderà di superare i suoi dubbi per ritrovare la serenità nel suo rapporto con la contessa.

