Il Paradiso delle Signore anticipazioni 23 ottobre 2025: Rosa parla con Marcello e prende una decisione
Rosa prende una decisione, Barbieri si confida con... Cosa succederà oggi, 23 ottobre 2025, nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore.
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 23 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.
Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Rosa ha sentito il bisogno di vedere Marcello e dopo avergli chiesto di incontrarsi prenderà una decisione drastica. Nel frattempo Fulvio non saprà come affrontare sua figlia ed è per questo che chiederà un consiglio a Concetta.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 23 ottobre 2025: Barbieri si confida con Matteo
Durante una chiacchierata con le veneri Caterina rivelerà il suo amore segreto. Intanto Ciro scoprirà che Johnny dorme nel ballatoio e la cosa lo farà non poco arrabbiare, Mimmo però riuscirà a risolvere la questione.
Marcello si confiderà con Matteo e gli racconterà cosa è successo la sera in cui Rosa è stata aggredita da Sacchi. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Barbieri deciderà di superare i suoi dubbi per ritrovare la serenità nel suo rapporto con la contessa.