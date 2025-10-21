Il Paradiso delle Signore anticipazioni 21 ottobre 2025: Umberto provoca Marcello, i dubbi lo tormentano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 21 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Dopo quello che è accaduto a Rosa la moglie di Rodolfo Sacchi, Paola, vorrebbe incontrarla. Anche lei ha subito i soprusi fin quando non ha trovato il coraggio di lasciarlo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 21 ottobre 2025: Johnny aiuta Delia, Marcello in preda ai dubbi

Marina Valli si recherà al Paradiso per scegliere l’abito che indosserà al matrimonio di Marcello e Adelaide e continuerà a lavorare al musicarello con Matteo. Delia correrà il rischio di non poter partecipare alla sfilata di acconciature degli Ambrosini, ci penserà Johnny a risolvere la situazione.

Monsignor Giglio si recherà a Villa Guarnieri per benedire la Contessa e il suo futuro marito, ad entrambi ricorderà l’importanza del matrimonio. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Guarnieri provocherà Marcello e questo non farà altro che aumentare i dubbi che lo stanno tormentando da un po’.