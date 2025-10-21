SerieTVSpettacolo Italia

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 21 ottobre 2025: Umberto provoca Marcello, i dubbi lo tormentano

Johnny aiuta Delia, Marcello in preda ai dubbi. Cosa succederà oggi, 21 ottobre 2025, nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte21 Ottobre 2025
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 21 ottobre 2025
Marcello de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 21 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Dopo quello che è accaduto a Rosa la moglie di Rodolfo Sacchi, Paola, vorrebbe incontrarla. Anche lei ha subito i soprusi fin quando non ha trovato il coraggio di lasciarlo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 21 ottobre 2025: Johnny aiuta Delia, Marcello in preda ai dubbi

Marina Valli si recherà al Paradiso per scegliere l’abito che indosserà al matrimonio di Marcello e Adelaide e continuerà a lavorare al musicarello con Matteo. Delia correrà il rischio di non poter partecipare alla sfilata di acconciature degli Ambrosini, ci penserà Johnny a risolvere la situazione.

Monsignor Giglio si recherà a Villa Guarnieri per benedire la Contessa e il suo futuro marito, ad entrambi ricorderà l’importanza del matrimonio. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Guarnieri provocherà Marcello e questo non farà altro che aumentare i dubbi che lo stanno tormentando da un po’.

