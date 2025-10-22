Il Paradiso delle Signore anticipazioni 22 ottobre 2025: Caterina ha mentito, Rosa chiede a Marcello…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 22 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Odile dopo essere rimasta colpita dal talento di Greta le proporrà di diventare ufficialmente la stilista di Galleria Milano Moda. Il piano dei fratelli Marchesi, quindi, sta procedendo come speravano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 22 ottobre 2025: Rosa vuole incontrare Marcello

Dopo che Elvira è andata via Irene dovrà trovare una nuova venere che prenderà il suo posto. Intanto, sembra che la proposta di Marina di cantare alle nozze di Marcello e Adelaide non verrà molto apprezzata. Fulvio invece scoprirà che la figlia non ha detto la verità.

Delia ha paura che Gianlorenzo ci sia rimasto male per il fatto che è andata senza di lui alla sfilata degli Ambrosini. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Rosa chiederà a Marcello di incontrarsi.