Il Paradiso delle Signore anticipazioni 23 febbraio 2026: Marcello e Rosa ai ferri corti, Odile entusiasta

Importanti novità per Odile, sarà felicissima. Cosa accadrà oggi 23 febbraio 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte23 Febbraio 2026
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 23 febbraio 2026
Odile de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 23 febbraio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli dopo la partenza della figlia Concetta si dedicherà con tutta se stessa alla famiglia e al lavoro. La donna apparirà molto stanca e dovrà fare i conti con un imprevisto, quale? Si romperà la lavatrice.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 23 febbraio 2026: importanti novità per Odile

Caterina darà un suggerimento a Botteri, fare una lectio magistralis nella scuola per stiliste che sta frequentando. Nel frattempo la tensione tra Marcello e Rosa sarà ancora fortissima e rischierà di ripercuotersi anche sull’ambiente di lavoro.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Odile è entrata nel Consiglio direttivo della Fondazione Sant’Erasmo creata in memoria di Margherita, una novità che verrà festeggiata con gioia a Villa Guarnieri. La figlia di Adelaide sarà al settimo cielo perché per lei ricoprire quel ruolo è un grande onore.

