Il Paradiso delle Signore anticipazioni 23 febbraio 2026: Marcello e Rosa ai ferri corti, Odile entusiasta

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 23 febbraio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli dopo la partenza della figlia Concetta si dedicherà con tutta se stessa alla famiglia e al lavoro. La donna apparirà molto stanca e dovrà fare i conti con un imprevisto, quale? Si romperà la lavatrice.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 23 febbraio 2026: importanti novità per Odile

Caterina darà un suggerimento a Botteri, fare una lectio magistralis nella scuola per stiliste che sta frequentando. Nel frattempo la tensione tra Marcello e Rosa sarà ancora fortissima e rischierà di ripercuotersi anche sull’ambiente di lavoro.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Odile è entrata nel Consiglio direttivo della Fondazione Sant’Erasmo creata in memoria di Margherita, una novità che verrà festeggiata con gioia a Villa Guarnieri. La figlia di Adelaide sarà al settimo cielo perché per lei ricoprire quel ruolo è un grande onore.