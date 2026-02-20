Il Paradiso delle Signore anticipazioni 20 febbraio 2026: Greta trova la lettera, Rosa e Marcello decidono…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 20 febbraio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Il rapporto tra Rosa e Marcello ha preso una brutta piega nell’ultimo periodo. Il loro amore però è ancora forte, infatti decideranno di avere un nuovo confronto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20 febbraio 2026: Ciro ha mentito, Greta fotografa la lettera a Villa Guarnieri

Irene spera che lei e Cesare possano avere insieme un sereno futuro. Intanto Mimmo e Agata, convinti che la situazione in Caffetteria sia stata risolta, si prepareranno a lasciare Milano. Verrà però fuori che Ciro non ha detto la verità.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che per fare un servizio fotografico i fratelli Marchesi si recheranno a Villa Guarnieri. Mentre saranno lì Greta riuscirà a trovare nella cassaforte di Umberto la lettera del padre e le scatterà una foto.