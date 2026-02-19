Il Paradiso delle Signore anticipazioni 19 febbraio 2026: Marcello soffre quando vede Rosa e Tancredi insieme

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 19 febbraio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Ciro non ha ancora trovato il sostituto di Mimmo e questo farà preoccupare non poco Concetta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 19 febbraio 2026: Greta ed Ettore scoprono che Umberto…

Ettore e Greta scopriranno che per seguire il set da vicino Umberto si recherà a Monza, per l’ora sarà l’occasione perfetta per poter accedere alla cassaforte a villa Guarnieri.

Per farlo distrare dal momento di tensione che Rosa e Marcello stanno vivendo Roberto proporrà a Barbieri di trascorrere una serata al Circolo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che lì troveranno la Camilli insieme a Tancredi per l’intervista che verrà pubblicata su ‘Paradiso Donna’ e questo farà soffrire Marcello.