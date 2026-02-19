Il Paradiso delle Signore anticipazioni 19 febbraio 2026: Marcello soffre quando vede Rosa e Tancredi insieme
Greta ed Ettore scoprono che Umberto.... Cosa accadrà oggi 19 febbraio 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 19 febbraio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.
Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Ciro non ha ancora trovato il sostituto di Mimmo e questo farà preoccupare non poco Concetta.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 19 febbraio 2026: Greta ed Ettore scoprono che Umberto…
Ettore e Greta scopriranno che per seguire il set da vicino Umberto si recherà a Monza, per l’ora sarà l’occasione perfetta per poter accedere alla cassaforte a villa Guarnieri.
Per farlo distrare dal momento di tensione che Rosa e Marcello stanno vivendo Roberto proporrà a Barbieri di trascorrere una serata al Circolo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che lì troveranno la Camilli insieme a Tancredi per l’intervista che verrà pubblicata su ‘Paradiso Donna’ e questo farà soffrire Marcello.