SerieTVSpettacolo Italia

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 19 febbraio 2026: Marcello soffre quando vede Rosa e Tancredi insieme

Greta ed Ettore scoprono che Umberto.... Cosa accadrà oggi 19 febbraio 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte19 Febbraio 2026
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 19 febbraio 2026
Tancredi e Rosa de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 19 febbraio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Ciro non ha ancora trovato il sostituto di Mimmo e questo farà preoccupare non poco Concetta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 19 febbraio 2026: Greta ed Ettore scoprono che Umberto…

Ettore e Greta scopriranno che per seguire il set da vicino Umberto si recherà a Monza, per l’ora sarà l’occasione perfetta per poter accedere alla cassaforte a villa Guarnieri.

Per farlo distrare dal momento di tensione che Rosa e Marcello stanno vivendo Roberto proporrà a Barbieri di trascorrere una serata al Circolo. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che lì troveranno la Camilli insieme a Tancredi per l’intervista che verrà pubblicata su ‘Paradiso Donna’ e questo farà soffrire Marcello.

Tags
Sara Fonte19 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©