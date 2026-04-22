Sanremo 2027, Antonella Clerici e l’avvertimento per Stefano De Martino: “Sarebbe ripetitivo”

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Antonella Clerici è tra le grandi conduttrici italiane. La donna ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi per celebrare i tanti anni di carriera in televisione. Durante la chiacchierata, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha parlato del prossimo Festival di Sanremo che verrà condotto per la prima volta da Stefano De Martino. La donna ha usato parole di elogio per descrivere il collega napoletano dichiarando in questo modo: “Stefano De Martino è uno showman, tutto quello che sta raccogliendo è meritato. Sanremo 2027? I tempi sono cambiati e sono convinta che Stefano si preparerà benissimo.” Antonella Clerici ha quindi parlato della possibilità di vederla sul palco dell’Ariston insieme all’uomo, dichiarando in questo modo: “Questa è una di quelle domande terribili. Lui deve circondarsi di persone che lo facciano stare bene e con le quali possa divertirsi e giocare, come fa già.”

Antonella Clerici lancia un avvertimento a Stefano De Martino per Sanremo 2026

Intervistata dal settimanale Chi, Antonella Clerici ha lanciato un avvertimento a Stefano De Martino: “Non significa che debba portare esattamente la sua compagnia, perché sarebbe ripetitivo, ma si deve blindare con persone che lo facciano sentire a proprio agio”, in merito alla possibilità di vedere sul palco di Sanremo 2026 i colleghi di Stasera tutto è possibile, il format che sta ottenendo record di ascolti su Rai 2. Nel frattempo, l’ex marito di Belen Rodriguez è stato ospite di Che Tempo che Fa dove ha parlato per la prima volta della kermesse canora. L’uomo ha ammesso: “Mancano nove mesi esatti, siamo al momento del concepimento. Avevo detto di voler fare Sanremo con qualche capello bianco, poi ho capito che è fare Sanremo a farteli venire i capelli bianchi. La cosa che davvero mi emoziona è che in questo momento potrei avere tra le mani un Festival meraviglioso, così come il più brutto di sempre. L’importante sarà lasciare un segno”