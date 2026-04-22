Scontro tra Diletta Leotta e Loris Karius sul nome del secondo figlio

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C’è già aria di discussione – ma di quelle “normali”, da coppia – tra Diletta Leotta e Loris Karius. Al centro del dibattito non ci sono né lavoro né impegni, ma qualcosa di molto più personale: il nome del loro secondo figlio in arrivo.

La conduttrice, incinta di un maschietto, ha raccontato apertamente che la scelta è ancora lontana dall’essere definitiva. E dietro questa indecisione si nasconde un piccolo “scontro culturale” tra Italia e Germania.

Diletta Leotta e Loris Karius: come si chiamerà il secondogenito?

Il nome del secondo figlio finisce al centro di un piccolo ma significativo confronto tra Diletta Leotta e il marito Loris Karius. La conduttrice ha raccontato l’attesa del secondogenito, in arrivo verso la fine di maggio, lasciando emergere anche un retroscena curioso legato proprio alla scelta del nome.

Tra preparativi, emozioni e una quotidianità che cambia forma giorno dopo giorno, la coppia si trova a gestire una di quelle dinamiche tipiche della vita familiare: decidere come chiamare il proprio figlio. Una “battaglia domestica” leggera nei toni, ma carica di significato, perché intreccia affetti, tradizioni e identità diverse.

Dopo la nascita della piccola Aria, l’arrivo di un maschietto segna un passaggio importante per la presentatrice, che affronta questa nuova fase con il suo consueto approccio concreto e misurato. Guardando ai mesi che verranno, Diletta Leotta ha sottolineato come si prospetti un periodo particolarmente intenso, tra vita privata e impegni professionali.

Intervistata a La Gazzetta dello Sport, Diletta ha dichiarato: “Sarà una primavera-estate intensa con l’arrivo del bimbo e i Mondiali … Un nuovo equilibrio da costruire. Come sempre, approccio zen e step by step”.