Helena Prestes insieme a Lorenzo Spolverato a Milano: svelato il motivo

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Helena Prestes e Lorenzo Spolverato sono stati i protagonisti del Grande Fratello 2024. In quell’occasione, i due si erano messi in mostra per i loro violenti scontri, che avevano tenuto alta l’attenzione del pubblico italiano. In queste ore, l’influencer brasiliana e il modello milanese sono tornati a far parlare di loro. Tutto è iniziato quando Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione nel suo profilo Instagram in cui ha rivelato che i due ex gieffini hanno preso parte ad un evento a Milano di un noto brand di abbigliamento. In effetti, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato sono stati invitati all’ evento di Guess, svoltosi in occasione della settimana dedicata al design nel capoluogo lombardo. In alcuni video e foto pubblicati sui social si vede i due ex protagonisti del Grande Fratello posare davanti ai fotografi dell’evento.

Helena Prestes si trasferisce a Lecco, Shaila Gatta contro Lorenzo Spolverato

Se Helena Prestes si appresta ad inaugurare un nuovo capitolo della sua vita a Lecco insieme a Javier Matinez, Lorenzo Spolverato è finito di recente al centro dell’attenzione per le rivelazioni che Shaila Gatta ha fatto nel primo libro dal titolo Fuori Onda. L’ex velina di Striscia La Notizia ha usato parole forti per descrivere la storia d’amore avuta con il modello milanese all’interno della casa del Grande Fratello. In uno spezzone del libro si legge: “le puntate proseguivano insieme agli sviluppi amorosi. Dei due contendenti, uno rappresentava il vecchio schema da cui avrei dovuto prendere le distanze, invece di usarlo come appiglio erotico ed emotivo (si riferisce a Lorenzo). L’altro era la novità che ero curiosa di scoprire e ci ho provato”. Parole che al momento non sono state replicate dall’ex gieffino.