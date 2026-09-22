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A Vieste due storie di cura diventano una sola forza

Per Vieste e per il Gargano oggi è un giorno importante. La Regione Puglia ha sancito la fusione tra la Fondazione Santa Maria di Merino e la Fondazione Gesù e Maria: la prima operazione di questo tipo tra le fondazioni pugliesi.

Cinque anni di lavoro, condiviso con il Comune di Vieste e con l’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, portano oggi a un risultato che restituisce solidità e continuità a chi da anni si prende cura degli anziani e dei più piccoli.

Nasce così la Fondazione “Gesù e Maria – Santa Maria di Merino” ETS, con più forza economica per guardare al futuro. Da qui, i servizi per gli anziani e per i più piccoli del Gargano hanno una casa più solida.

Il lavoro della Direttrice Cariglia, del Dirigente Loconte e del Dott. Scala ha reso possibile un iter amministrativo mai sperimentato prima in Regione Puglia.

“Ho seguito questo percorso fin da quando ero a capo dell’Assessorato al Welfare, ed è un risultato che restituisce solidità e continuità a chi da anni si prende cura degli anziani e dei più piccoli – commenta la Consigliera regionale Graziamaria Starace. Da qui, la nuova Fondazione può guardare avanti con più forza, cominciando dai servizi per chi ha più bisogno.”

Graziamaria Starace – Consigliera regionale, Regione Puglia