Il Paradiso delle Signore anticipazioni 20 ottobre 2025: Rosa è triste, ripensa al bacio con Marcello

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 20 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? A pochi giorni dalla celebrazione del matrimonio Adelaide proverà a coinvolgere Marcello nei preparativi. Lui proverà a non deludere le aspettative della sua futura moglie ma avrà la testa altrove.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20 ottobre 2025: Umberto mette a disagio Greta, Rosa malinconica

Odile è rimasta molto colpita da Greta e vorrebbe che iniziasse a lavorare alla Galleria Milano Moda, Umberto però non sarà d’accordo con lei. Il motivo? Non riesce a fidarsi di lei, infatti le farà altre domande che la metteranno a disagio.

Johnny è riuscito ad ottenere il lavoro in caffetteria, intanto Rosa è stata dimessa dall’ospedale dopo l’aggressione e tornerà al Paradiso. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che nonostante Sacchi sia stato arrestato lei apparirà triste. Il motivo? Perché non riuscirà a fare a meno di pensare al suo bacio con Marcello.