Il Paradiso delle Signore anticipazioni 20 ottobre 2025: Rosa è triste, ripensa al bacio con Marcello

Umberto mette a disagio Greta, Rosa malinconica. Cosa succederà oggi, 20 ottobre 2025, nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte20 Ottobre 2025
Rosa de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 20 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? A pochi giorni dalla celebrazione del matrimonio Adelaide proverà a coinvolgere Marcello nei preparativi. Lui proverà a non deludere le aspettative della sua futura moglie ma avrà la testa altrove.

Odile è rimasta molto colpita da Greta e vorrebbe che iniziasse a lavorare alla Galleria Milano Moda, Umberto però non sarà d’accordo con lei. Il motivo? Non riesce a fidarsi di lei, infatti le farà altre domande che la metteranno a disagio.

Johnny è riuscito ad ottenere il lavoro in caffetteria, intanto Rosa è stata dimessa dall’ospedale dopo l’aggressione e tornerà al Paradiso. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che nonostante Sacchi sia stato arrestato lei apparirà triste. Il motivo? Perché non riuscirà a fare a meno di pensare al suo bacio con Marcello.

