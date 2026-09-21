Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La settimana dal 28 settembre al 2 ottobre 2026 de Il Paradiso delle Signore si preannuncia ricca di tensioni, rivelazioni e nuovi ostacoli da superare. Mentre la città si prepara alle nozze di Delia e Gianlorenzo, la Caffetteria, il Circolo e la Galleria diventano teatro di segreti che emergono, alleanze che si incrinano e decisioni che cambiano il destino dei protagonisti. A questo punto è inevitabile chiedersi: quali imprevisti sconvolgeranno i preparativi del matrimonio? Come si evolveranno le tensioni al Circolo? E quali scelte saranno decisive per i personaggi più amati?

Il rinfresco per Delia e Gianlorenzo e la sorpresa di Mimmo: Diana arriva al Circolo

Concetta vuole celebrare Delia e Gianlorenzo organizzando un rinfresco in Caffetteria, previsto per il venerdì prima delle nozze. Nel frattempo, Mimmo riceve da Rebecca una proposta interessante legata a un evento al Circolo.

L’atmosfera si complica quando Diana fa il suo ingresso al Circolo, attirando subito l’attenzione dei presenti. Rebecca rimane sorpresa, mentre Mimmo, impegnato nei preparativi, scopre che le due ragazze sono cugine. Una rivelazione che apre nuovi scenari familiari e potrebbe influenzare le dinamiche tra i personaggi nelle prossime puntate.

Marcello, Cesare e il caso crociere: tensioni, paure e un aiuto inatteso a Il Paradiso delle Signore

La questione del contratto firmato da Marcello con la compagnia di crociere torna a pesare sul Paradiso. Cesare, convocato come avvocato, deve affrontare le conseguenze dell’accordo, ma la sua presenza non rassicura tutti: Elisa e Valter lo percepiscono come una minaccia.

Marcello teme che il Paradiso possa subire un ingente danno economico a causa sua e decide di muoversi autonomamente. Chiede aiuto a Valeria, con cui vive un momento di forte tensione emotiva. Proprio grazie a lei, però, riesce a ritrovare un po’ di serenità e a vedere una possibile via d’uscita dalla situazione.

Intanto, Lia trova una fotografia di Simona in tutù e la sprona a non abbandonare la danza. Simona reagisce male, ma quando rimane sola in Galleria prova alcuni passi e cade, venendo soccorsa da Valter. Valter si assume la responsabilità del danno provocato al manichino e incoraggia la ragazza a seguire la sua passione. Simona recupera così la lettera della scuola di ballo che aveva strappato, segno che potrebbe tornare a credere nel suo talento.

Riccardo, Adelaide e la corsa alla presidenza: alleanze, rifiuti e una telefonata da Parigi

Riccardo confida ad Adelaide le difficoltà della sua relazione con Nicoletta, mentre Odile lo spinge a valutare un nuovo percorso professionale. Anche Umberto e Riccardo si confrontano sulle rispettive fragilità e decidono di sostenersi a vicenda.

Quando Riccardo scopre che Umberto non può finanziare il progetto del fast‑food, si mette alla ricerca di nuovi soci. Umberto gli presenta Carla come possibile investitrice, e la famiglia Guarnieri si schiera al suo fianco. Riccardo ringrazia il padre per il sostegno, pur temendo che Carla possa rifiutare. Adelaide, invece, guarda con sospetto questa nuova alleanza.

Una telefonata da Parigi mette Marta in allarme: nota subito il turbamento del fratello e lo costringe a rivelare il contenuto della chiamata di Nicoletta.

Nel frattempo, Diana scopre che Carla le ha tagliato i fondi. Prova a riconquistare il favore della madre con le buone maniere, ma senza successo. Dopo un duro scontro, decide di cercarsi un lavoro. La situazione al Circolo si complica ulteriormente quando una mossa inattesa di Carla getta inquietudine su Adelaide e sulla corsa alla presidenza.

E mentre le tensioni crescono, anche Delia e Gianlorenzo devono affrontare un nuovo imprevisto legato alla data delle nozze. Irene propone una soluzione che potrebbe salvare la situazione e permettere alla coppia di coronare finalmente il loro sogno d’amore, nato e cresciuto al Paradiso delle Signore.