Il Paradiso delle Signore anticipazioni 17 ottobre 2025: Greta non convince Guarnieri, lui indaga

Marcello pensa a Rosa, Guarnieri sospettoso. Cosa succederà oggi, 17 ottobre 2025, nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte17 Ottobre 2025
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17 ottobre 2025
Umberto Guarnieri de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 17 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Sono stati Rosa ha vissuto un momento di grande paura a causa dell’aggressione subita da Sacchi, in seguito alla denuncia l’uomo era fuori di sé e si è scagliato contro di lei con violenza.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17 ottobre 2025: Marcello pensa a Rosa, Guarnieri sospettoso

È stato Barbieri ad evitare il peggio, dopo aver sorpreso Sacchi mentre metteva le mani al collo di Rosa si è precipitato ad aiutare l’amica mettendo in fuga l’uomo. In quel momento Marcello ha provato tantissima paura e si è lasciato sfuggire che non potrebbe vivere senza di lei.

Dopo quello che è accaduto Marcello non potrà fare a meno di pensarci. Nel frattempo Umberto apparirà alquanto sospettoso nei confronti di Greta, non pensa infatti che il suo gesto sia stato casuale e inizierà ad indagare sul suo passato. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Agata proverà a convincere il padre ad assumere Johnny alla caffetteria.

