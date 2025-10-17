Il Paradiso delle Signore anticipazioni 17 ottobre 2025: Greta non convince Guarnieri, lui indaga
Marcello pensa a Rosa, Guarnieri sospettoso. Cosa succederà oggi, 17 ottobre 2025, nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore.
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 17 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.
Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Sono stati Rosa ha vissuto un momento di grande paura a causa dell’aggressione subita da Sacchi, in seguito alla denuncia l’uomo era fuori di sé e si è scagliato contro di lei con violenza.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17 ottobre 2025: Marcello pensa a Rosa, Guarnieri sospettoso
È stato Barbieri ad evitare il peggio, dopo aver sorpreso Sacchi mentre metteva le mani al collo di Rosa si è precipitato ad aiutare l’amica mettendo in fuga l’uomo. In quel momento Marcello ha provato tantissima paura e si è lasciato sfuggire che non potrebbe vivere senza di lei.
Dopo quello che è accaduto Marcello non potrà fare a meno di pensarci. Nel frattempo Umberto apparirà alquanto sospettoso nei confronti di Greta, non pensa infatti che il suo gesto sia stato casuale e inizierà ad indagare sul suo passato. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Agata proverà a convincere il padre ad assumere Johnny alla caffetteria.