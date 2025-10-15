Il Paradiso delle Signore anticipazioni 15 ottobre 2025: Tancredi aiuta il Paradiso, Rosa sconvolta per…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 15 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Greta mostrerà alcuni disegni ad Odile, durante il loro incontro le verrà in mente un’idea che potrebbe rivelarsi molto utile per la Contessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 15 ottobre 2025: Ciro in caffetteria non è contento

Alla Caffetteria è arrivato un nuovo cameriere che aiuterà Ciro ora che è rimasto da solo dal momento che Salvo ed Elvira hanno deciso di andare a vivere in Liguria. Il marito di Concetta, però, non sembrerò molto contento.

Tancredi ha di nuovo offerto il suo aiuto ed è solo grazie a lui che il Paradiso Donna procederà a meraviglia, intanto Rosa sarà ancora sconvolta a causa dell’aggressione subita da Sacchi, l’uomo che pretendeva il suo aiuto per convincere la moglie a tornare con lui. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Elvira e Amato saranno pronti a dire addio a Milano e al Paradiso.