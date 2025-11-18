Il Paradiso delle Signore anticipazioni 18 novembre 2025: sorpresa per Odile e Matteo, Agata ha un’idea

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 18 novembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Ci sarà una sorpresa per Odile e Matteo, i due infatti riceveranno dalla SIAE un compenso. Il motivo? Perché sono gli autori del brano che Michelino ha cantato allo Zecchino d’Oro e della canzone cantata da Marina nel film.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18 novembre 2025: Mimmo deve trovare un nuovo lavoro, tensioni a casa Puglisi

Fulvio si è reso conto che Mario ha intenzioni molto serie nei confronti di Caterina e questo lo renderà molto felice. L’uomo però sarà un po’ preoccupato a causa della distanza che c’è tra loro. Intanto Irene conoscerà una cliente molto timida, Chiara Brugnoli.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Mimmo non vuole più lavorare in Polizia, prima di dimettersi però dovrà trovare un nuovo lavoro. Agata avrà un’idea per aiutare il fidanzato, si creeranno però delle tensioni a casa Puglisi.