Il Paradiso delle Signore anticipazioni 17 novembre 2025: Ciro in ansia, Mimmo ha preso una decisione

Mimmo ha fatto una scelta, Rosa e Marcello a gonfie vele. Cosa succederà oggi, 17 novembre 2025, nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte17 Novembre 2025
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17 novembre 2025
Mimmo de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 17 novembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Enrico ha deciso di non cedere al ricatto di Di Meo e si preparerà a lasciare la clinica. Il medico sarà ancora pronto a raccontare la verità alla figlia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17 novembre 2025: Mimmo ha fatto una scelta, Rosa e Marcello a gonfie vele

Al Paradiso penseranno ad una donna dell’arte per il nuovo numero di Paradiso Donna. Tancredi suggerirà Chiara Brugnoli, un’emergente violoncellista. Intanto, l’assenza di Johnny inizierà a far preoccupare non poco Ciro.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Mimmo ha deciso di lasciare il Commissariato, al momento però non rivelerà a nessuno la sua decisione. Roberto prenderà una decisione dopo aver scoperto che Mario ha scritto una lettera a Caterina. Nel frattempo procederà a gonfie vele la storia d’amore tra Marcello e Rosa nonostante tutte le difficoltà.

