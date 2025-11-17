Il Paradiso delle Signore anticipazioni 17 novembre 2025: Ciro in ansia, Mimmo ha preso una decisione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 17 novembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Enrico ha deciso di non cedere al ricatto di Di Meo e si preparerà a lasciare la clinica. Il medico sarà ancora pronto a raccontare la verità alla figlia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17 novembre 2025: Mimmo ha fatto una scelta, Rosa e Marcello a gonfie vele

Al Paradiso penseranno ad una donna dell’arte per il nuovo numero di Paradiso Donna. Tancredi suggerirà Chiara Brugnoli, un’emergente violoncellista. Intanto, l’assenza di Johnny inizierà a far preoccupare non poco Ciro.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Mimmo ha deciso di lasciare il Commissariato, al momento però non rivelerà a nessuno la sua decisione. Roberto prenderà una decisione dopo aver scoperto che Mario ha scritto una lettera a Caterina. Nel frattempo procederà a gonfie vele la storia d’amore tra Marcello e Rosa nonostante tutte le difficoltà.