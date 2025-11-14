Il Paradiso delle Signore anticipazioni 14 novembre 2025: Agata e Mimmo stanno insieme, Rosa scopre che…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 14 novembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Fulvio sarà fiero del lavoro che ha svolto al Paradiso quando il capo della nuova collezione sarà pronto. Intanto Agata racconterà un’importante novità alle sue amiche, lei e Mimmo si sono fidanzati.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 novembre 2025: Marcello affronta Adelaide

Anche se è rimasta delusa dal suo comportamento Odile deciderà di parlare con Rosa per metterla al corrente del piano di Adelaide. Quale sarà la sua reazione? Penserà di dimettersi dal Paradiso Donna ma Marcello la fermerà.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Botteri affronterà la Contessa. Nel frattempo nascerà dell’imbarazzo tra Giorgio Perich e Irene a causa di un piccolo incidente. Alle altre Veneri la Cipriani racconterà il fallimento del possibile nuovo amore.