Il Paradiso delle Signore anticipazioni 18 maggio 2026: Mirella in preda ai dubbi, Rosa e Marcello riuniti

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 18 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Chiacchierando con Delia la Cipriani confesserà le sue paure e le sue preoccupazioni per Cesare. Johnny proverà a starle accanto e ad aiutarla ma deve fare i conti con il ricatto della zia Sandra.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18 maggio 2026: Mariella non si fida di Luigi, Odile entusiasta

Confidandosi di nuovo con Mimmo Mirella dirà di avere ancora molti dubbi su Luigi, non è infatti convinta che sia veramente cambiato e desideroso di costruire una famiglia con lei e con il figlio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che dopo aver lanciato la nuova collezione ‘Flower Power’ Odile riceverà un riscontro decisamente positivo. La Contessina non potrà fare a meno di ringraziare coloro che le sono stati accanto. Nel frattempo Marcello e Rosa potranno riabbracciarsi grazie all’aiuto di Adelaide.