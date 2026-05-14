Il Paradiso delle Signore anticipazioni 14 maggio 2026: Ciro sempre più geloso, Barbieri in ansia per Rosa

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 13 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? A villa Guarnieri commenteranno il successo riscosso al Circolo dalla premiazione e Marta dirà di aver ricevuto una proposta. Quale? Trasferirsi a Roma per seguire un importante progetto per il Vaticano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 maggio 2026: Ciro mette a disagio Concetta, Marcello ha paura per Rosa

Odile ha da poco affrontato un delicato periodo ma grazie all’aiuto di Matteo e Botteri riuscirà a ritrovare motivazione nel lavoro. Nel frattempo Ciro non riuscirà a tenere a bada la sua gelosia, infatti non tollera che il nuovo clienti manifesti interesse per Concetta e metterà a disagio la moglie e chi sarà presente in galleria.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Marcello apparirà molto preoccupato per Rosa dopo che leggerà il suo articolo. La situazione peggiorerà non appena verrà contattato dal fronte, una notizia infatti non farà altro che aumentare la sua paura.