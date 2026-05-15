Il Paradiso delle Signore anticipazioni 15 maggio 2026: Mirella teme di soffrire ancora, intanto Irene…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 15 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Dopo aver ricevuto una spiacevole notizia dal fronte la preoccupazione di Marcello nei confronti di Rosa aumenterà sempre di più.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 15 maggio 2026: Irene pensa ad una soluzione per aiutare Cesare

Odile riuscirà ad avere di nuovo fiducia in se stessa e riscoprirà il lavoro di squadra. Tutto questo è stato possibile grazie al sostegno di Matteo e Botteri che le sono stati sempre accanto in un momento per lei molto difficile. È venuto fuori che Cesare a causa del gioco ha perso tutto, ad Irene però verrà in mente un’idea per aiutarlo.

Dopo anni di lontananza Luigi vorrebbe ricostruire con Mirella una famiglia per vivere felici insieme al figlio, lei però non riuscirà a lasciarsi andare a causa della sofferenza provata in passato e della paura di soffrire ancora. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Adelaide si offrirà di aiutare Marcello dopo aver appreso del ferimento di Rosa. La Contessa cercherà di velocizzare il ritorno della giornalista in Italia.