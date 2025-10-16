Il Paradiso delle Signore anticipazioni 16 ottobre 2025: Salvo e Marcello si salutano, Delia ha un piano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 16 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Amato e la moglie stanno per trasferirsi in Liguria, una decisione presa per la salute del loro bambino. Prima di partire Salvo e Marcello si saluteranno per l’ultima volta, i due sono legati da una sincera amicizia ed è per questo che sarà un momento commovente.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 16 ottobre 2025: dopo la denuncia di Rosa Sacchi non si arrende

Dopo aver incontrato Greta la Contessa apparirà sollevata, sembrerà infatti che abbia delle nuove speranze sulle sue nozze con Marcello. Intanto Johnny vorrebbe realizzare il suo sogno ma si ritroverà ad affrontare alcune difficoltà, Delia però ha un piano in mente per aiutare il cugino.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Rosa non riuscirà ad ottenere ciò che sperava con la denuncia fatta ai danni di Sacchi. L’uomo infatti non avrà nessuna intenzione di lasciarla in pace.