Il Paradiso delle Signore anticipazioni 13 novembre 2025: Giorgio colpito da Irene, Odile scopre…

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 13 novembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Giorgio Perich resterà molto colpito da Irene. Intanto Enrico prenderà una decisione perché non vuole assecondare il ricatto che gli ha fatto Di Meo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13 novembre 2025: Odile scopre che Adelaide ha un piano contro Rosa

Concetta e Ciro verranno a conoscenza del fatto che la figlia e Mimmo hanno capito di essersi innamorati. Roberto invece ringrazierà Fulvio per l’aiuto che ha dato a Marcello con la nuova collezione.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Odile scoprirà che la madre vuole distruggere Rosa per vendicarsi. La figlia di Adelaide dopo aver appreso del suo piano le chiederà di fare un passo indietro.