Il Paradiso delle Signore anticipazioni 14 ottobre 2025: brutto presentimento per Adelaide, intanto Rosa…

Adelaide ha un presentimento, Rosa incontra Sacchi. Cosa succederà oggi, 14 ottobre 2025, nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte14 Ottobre 2025
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 ottobre 2025
Adelaide de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 14 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? La Contessa avrà un brutto presentimento, al momento non è chiaro di cosa si tratta però si rivelerà essere vero.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 ottobre 2025: Rosa incontra di nuovo Sacchi

Senza la collaborazione di un buon editore Roberto sarà costretto a rinunciare al suo nuovo progetto, il Paradiso Donna. Tancredi deciderà di offrirgli di nuovo il suo aiuto come ha già fatto di recente?

La breve permanenza di Johnny a Milano è quasi giunta al termine, il ragazzo infatti sarà pronto a ripartire. Per lui si presenterà però un’interessante occasione che lo spingerà a restare ancora. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Rosa farà i conti con un nuovo approccio da parte di Sacchi.

