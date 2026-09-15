Manfredonia, ambulanza ferma due ore al Pronto Soccorso: tra la rabbia dei cittadini e le carenze strutturali del reparto

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Manfredonia – “È inaccettabile che un’ambulanza del servizio di emergenza-urgenza rimanga in attesa per due ore davanti al Pronto Soccorso con un paziente a bordo”. Inizia così la vibrante segnalazione di un nostro lettore, che ha portato alla luce un episodio avvenuto la scorsa mattina presso l’ospedale di Manfredonia.

La preoccupazione sollevata è assolutamente comprensibile e legittima: un mezzo di soccorso bloccato nel piazzale di un ospedale rischia di lasciare un’intera comunità temporaneamente sguarnita, privandola di una risorsa vitale in caso di malori improvvisi, incidenti o altre situazioni critiche sul territorio. Il cittadino chiede a gran voce l’intervento delle autorità regionali per accertare eventuali responsabilità organizzative, affinché la tempestività degli interventi sia sempre garantita.

Tuttavia, prima di puntare il dito contro presunte inefficienze del personale sanitario o del triage, è fondamentale analizzare i fatti a mente fredda e comprendere le dinamiche e i protocolli che governano l’emergenza-urgenza. La realtà, spesso, è molto più complessa di come appare dall’esterno.

L’altra faccia dell’emergenza: ecco perché si aspetta

Per fare vera chiarezza sull’episodio, bisogna tenere in considerazione alcuni elementi cruciali che spiegano (e in gran parte giustificano) l’attesa prolungata di questa mattina: Non si trattava di un Codice Rosso: Il paziente a bordo, per quanto sofferente, non era in imminente pericolo di vita. Nei Pronto Soccorso vige la regola inderogabile della priorità clinica: chi rischia la vita passa subito, chi ha codici di minore gravità deve attendere il proprio turno.

C’è da precisare un aspetto importante, Il paziente non era abbandonato: L’ambulanza in questione era medicalizzata. Questo significa che il paziente è rimasto costantemente sotto l’osservazione e le cure di un medico del 118 e di un infermiere per tutte le due ore di attesa. Non era solo, né privo di assistenza.

Il vero problema è dato dalla carenza fisica di letti e barelle: Il vero collo di bottiglia non è la cattiva volontà del personale, ma la saturazione degli spazi. Se all’interno del Pronto Soccorso non ci sono fisicamente letti o barelle libere, i medici non hanno un posto dove far stendere il nuovo paziente per visitarlo e curarlo adeguatamente.

L’alternativa del trasferimento: È utile ricordare che la Centrale Operativa del 118 e il medico a bordo dell’ambulanza hanno l’autonomia decisionale per valutare la situazione. Davanti a un Pronto Soccorso saturo, avrebbero potuto decidere di non aspettare e di proseguire verso altri ospedali limitrofi per abbreviare i tempi.

Il paradosso del Codice Rosso: E se fosse stato un caso di estrema urgenza (Codice Rosso) con il reparto pieno? Il paziente sarebbe stato immediatamente accettato e, in assenza di barelle interne, i medici del Pronto Soccorso lo avrebbero curato e stabilizzato direttamente sulla barella dell’ambulanza. In quel caso, il paradosso è che l’ambulanza sarebbe rimasta comunque bloccata in ospedale, poiché non può ripartire per un nuovo intervento senza la sua dotazione principale.

Il vero problema da risolvere

La frustrazione del lettore è lo specchio di un’ansia collettiva, ma la soluzione non passa dalla caccia al colpevole in corsia. L’episodio di Manfredonia non è il sintomo di medici disattenti, ma di un sistema sanitario strutturalmente sotto pressione.

I controlli regionali richiesti dal cittadino sono auspicabili, ma dovrebbero concentrarsi sul vero cuore del problema: la cronica mancanza di posti letto nei reparti, che impedisce ai Pronto Soccorso di “svuotarsi”, bloccando a cascata le ambulanze e il sistema dell’emergenza territoriale. Solo potenziando la ricettività degli ospedali si potrà garantire quella sicurezza e fluidità di intervento che i cittadini, giustamente, pretendono.