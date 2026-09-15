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LA PIZZOMUNNO CUP È ANCHE UNA SFIDA TRA GENERAZIONI: MOLTI I GIOVANISSIMI PREMIATI

La vela a Manfredonia guarda al futuro e lo fa partendo dai più giovani. La Pizzomunno Cup, oltre a essere uno degli appuntamenti storici della vela pugliese, rappresenta infatti anche un’importante occasione per avvicinare ragazze e ragazzi agli sport d’acqua, coinvolgendoli in un contesto agonistico nel quale possono confrontarsi, imparare e condividere l’esperienza del mare con velisti di generazioni diverse.

A testimonianza del coinvolgimento dei giovanissimi anche in questa edizione della Ragata del Gargano c’è Maya Damiano, imbarcata su Brivido, alla quale è stato assegnato il premio alla velista più giovane della regata.

Per Maya si tratta di un riconoscimento che arriva al termine di un periodo particolarmente significativo sul piano sportivo. Nei recentissimi Campionati Italiani Giovanili in doppio, disputati dal 5 al 10 settembre 2026, la giovane velista si è infatti conquistata il titolo di vicecampionessa italiana Under 15 nella classe 420, insieme alla compagna di equipaggio Sofia Del Sordo.

La Pizzomunno Cup si diventa sempre di più un’occasione per valorizzare quei giovani che stanno costruendo il proprio percorso sportivo e che sperimentano con la vela non soltanto una disciplina agonistica, ma anche un modo per connettersi visceralmente con il mare, sviluppare competenze tecniche, capacità di collaborazione e senso di responsabilità.

Per una differenza di poche settimane il riconoscimento di velista più giovane non è andato a Lorenzo Di Candia junior, anche lui protagonista della regata a bordo di Indigo, l’imbarcazione che ha vinto la XXXIV Pizzomunno Cup.

Ma ciò che rende particolarmente significativo il rapporto tra la Regata del Gargano e le nuove generazioni è soprattutto la varietà degli equipaggi che hanno partecipato alla manifestazione.

Accanto alle imbarcazioni condotte da velisti di grande esperienza, ci sono stati equipaggi misti, nei quali generazioni diverse si sono confrontate sulla stessa barca, mettendo insieme la competenza e l’esperienza dei più grandi con l’entusiasmo e l’energia dei più giovani.

Non sono mancati equipaggi composti interamente da giovani, come quello barese di Pazza Idea IV dell’armatore Gianvito Caldarulo del Circolo della Vela Bari, un progetto sportivo formato esclusivamente da under 35, nel quale tecnica, entusiasmo, sperimentazione e forte legame con il mare si incontrano in un’esperienza agonistica di alto livello. A confermare la competitività dell’equipaggio anche i risultati conquistati proprio alla Pizzomunno Cup portandosi a casa il titolo di primo classificato nella categoria ORC Crociera Regata Gruppo 2 e secondo classificato nella categoria ORC Overall.

Questi risultati dimostrano come la Pizzomunno Cup possa essere anche un’importante palestra per la nuova generazione di velisti, chiamati a confrontarsi con equipaggi più esperti e, allo stesso tempo, a portare in regata linguaggi, energie e prospettive nuove.

La presenza dei giovani, dunque, diventa sempre di più una parte importante della visione della Lega Navale di Manfredonia, impegnata a fare dello sport nautico uno strumento di avvicinamento al mare e di formazione delle nuove generazioni.

Ufficio Stampa Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia