Uomini e Donne, quando andrà in onda la scelta di Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi

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La stagione di Uomini e Donne sta per chiudersi con uno dei momenti più attesi dal pubblico: la scelta di Ciro Solimeno, un percorso che ha attraversato mesi di discussioni, chiarimenti, ritorni inaspettati e colpi di scena. Il tronista napoletano, arrivato nello studio di Maria De Filippi dopo la fine della relazione con Martina De Ioannon, ha finalmente deciso con chi uscire dal programma, regalando al pubblico una scelta intensa e molto curata nei dettagli. Ora l’attenzione è tutta rivolta alla messa in onda: quando vedremo in TV il momento in cui Ciro sceglie Elisa Leonardi?

Qual è la data prevista? Come si è svolta la scelta? E cosa dobbiamo aspettarci dall’ultima settimana di programmazione? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne: quando andrà in onda la scelta di Ciro Solimeno

Le registrazioni del programma sono ormai concluse e, come accade ogni anno, tra la registrazione e la messa in onda passa un breve periodo di tempo. Secondo le anticipazioni, la scelta di Ciro Solimeno dovrebbe essere trasmessa nell’ultima settimana di maggio 2026, poco prima della pausa estiva che chiude ufficialmente la stagione del Trono Classico.

La tempistica è coerente con il calendario del programma: la registrazione è avvenuta a metà maggio e, come spesso accade, la puntata finale viene proposta al pubblico circa due settimane dopo. La scelta di Ciro sarà quindi uno degli ultimi appuntamenti della stagione, un momento che chiude un percorso complesso e molto discusso.

Il pubblico potrà assistere alla puntata in cui Ciro rivede i momenti più significativi con le sue corteggiatrici, affronta le emozioni accumulate durante i mesi e arriva alla decisione finale. Una scelta che, secondo chi era presente in studio, è stata particolarmente sentita e ricca di commozione.

Come si è svolta la scelta: il percorso di Ciro tra emozioni, dubbi e un finale romantico

Il trono di Ciro Solimeno è stato uno dei più movimentati della stagione di Uomini e Donne. Arrivato nello studio con un passato sentimentale ancora aperto e molte incertezze, il tronista ha vissuto un percorso fatto di alti e bassi, discussioni accese e momenti di forte coinvolgimento emotivo.

Le due corteggiatrici arrivate alla fine sono state Elisa Leonardi, 23 anni, originaria di Catania, e Martina Calabrò, che fino all’ultimo ha rappresentato un punto interrogativo per il tronista. Durante la registrazione, Ciro ha rivisto i momenti più significativi con entrambe, lasciandosi travolgere dall’emozione. La prima a essere chiamata è stata Martina, alla quale ha comunicato di non essere la scelta. La ragazza ha reagito con grande maturità, spiegando che, se la decisione era dettata dal cuore, non poteva che esserne felice.

Poi è arrivato il momento di Elisa. La scelta è stata costruita con cura, con un’atmosfera romantica e un mazzo di rose rosse che ha reso tutto ancora più intenso. Elisa, sorpresa e visibilmente emozionata, ha detto sì, chiudendo così un percorso che per lei era stato tutt’altro che semplice. La giovane corteggiatrice aveva più volte espresso il timore di non essere la scelta, ma alla fine il tronista ha deciso di uscire dallo studio proprio con lei.

Le immagini della scelta, già circolate sui social attraverso le anticipazioni, mostrano un Ciro commosso e finalmente sereno, pronto a iniziare una nuova storia lontano dalle telecamere.

Cosa aspettarsi dalla puntata finale di Uomini e Donne

La puntata dedicata alla scelta di Ciro Solimeno sarà uno degli ultimi appuntamenti della stagione di Uomini e Donne. Come da tradizione, la messa in onda sarà costruita con un montaggio che ripercorre l’intero percorso del tronista, alternando momenti romantici, discussioni e scene che hanno segnato il suo trono.

La scelta di Ciro chiuderà ufficialmente il Trono Classico 2025/2026, lasciando spazio alla pausa estiva e alle nuove registrazioni che riprenderanno a fine agosto. Il pubblico potrà assistere a un finale emozionante, con un’atmosfera curata nei dettagli e un racconto che mette al centro i sentimenti, come da tradizione del programma di Maria De Filippi.

La puntata sarà trasmessa su Canale 5 nel consueto orario pomeridiano, e rappresenterà uno dei momenti più attesi della stagione, soprattutto per chi ha seguito con attenzione il percorso di Ciro e delle sue corteggiatrici.