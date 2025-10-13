Il Paradiso delle signore anticipazioni 13 ottobre 2025: Adelaide prova l’abito, Rosa parla con uno sconosciuto
Uno sconosciuto si avvicina a Rosa. Cosa succederà oggi, 13 ottobre 2025, nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore.
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 13 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.
Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Oltre ai preparativi del matrimonio Adelaide sarà impegnata anche con il trasloco. La contessa proverà il suo abito da sposa davanti ad Odile e Marta, la figlia però apparirà distratta a causa di una misteriosa telefonata ricevuta da Ettore.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13 ottobre 2025: uno sconosciuto si avvicina a Rosa
Caterina non ha nessuna notizia da parte del suo fidanzato e questo silenzio inizierà a farla preoccupare non poco. Intanto Mimmo potrebbe aver trovato la persona giusta per Ciro, un nuovo cameriere che potrà aiutarlo alla caffetteria.
Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che grazie all’aiuto di Marcello Salvo troverà una soluzione che gli consentirà di spostare le sue quote della caffetteria. Nel frattempo mentre camminerà per strada un uomo sconosciuto di avvicinerà a Rosa.