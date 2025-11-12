Il Paradiso delle Signore anticipazioni 12 novembre 2025: Agata e Mimmo tornano a Milano, Adelaide ha un piano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 12 novembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Agata e Mimmo faranno ritorno a Milano, erano andati a Firenze in aiuto alle zone alluvionate e racconteranno la loro esperienza come ‘angeli del fango’.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 12 novembre 2025: Enrico affronta Di Meo, c’è complicità tra Mimmo e Agata

Johnny non tornerà insieme ad Agata e Mimmo, ha infatti deciso di fermarsi qualche giorno in più a Firenze per aiutare. Caterina potrebbe aver trovato l’uomo ideale per Irene, intanto al Paradiso si occuperanno dell’organizzazione dell’evento musicale durante il quale verrà lanciato il disco di Marina.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Enrico deciderà di affrontare Di Meo. Nel frattempo Rosa pensa di poter voltare pagina ma non può immaginare che Adelaide sta cercando un modo per colpirla. Mimmo e Agata dopo l’esperienza che hanno affrontato insieme saranno ancora più vicini.