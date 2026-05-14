Un Posto al Sole, anticipazioni dal 25 al 29 maggio 2026: Rossella in crisi e Alberto pronto a tutto

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Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 dal 25 al 29 maggio 2026, si preannunciano ricche di emozioni e colpi di scena. La soap partenopea più longeva della televisione italiana torna con una settimana intensa, dove i protagonisti saranno chiamati a fare scelte difficili e affrontare conseguenze inaspettate. Tra crisi sentimentali, decisioni drastiche e momenti di forte tensione, la trama si intreccia con nuove dinamiche che promettono di tenere il pubblico incollato allo schermo.

Ma cosa accadrà a Rossella dopo il confronto con Alberto? Quale sarà la decisione che cambierà la vita di Anna e Alberto? E quali nuove difficoltà attendono Rosa e Manuela? Scopriamolo insieme.

Rossella in crisi e Alberto pronto a tutto: la settimana delle scelte

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 25 al 29 maggio 2026 mettono al centro Rossella, alle prese con una profonda crisi interiore. Dopo un confronto acceso con Alberto, la ragazza si troverà a fare i conti con dubbi e sentimenti contrastanti che la porteranno a mettere in discussione il suo rapporto con Gianluca. La giovane sarà confusa, combattuta e incapace di capire quale direzione prendere, mentre il legame con Gianluca rischierà di incrinarsi definitivamente. Un momento di grande fragilità che potrebbe segnare una svolta nella sua storia personale.

Parallelamente, Alberto sarà protagonista di una decisione che lascerà tutti senza parole. Spinto dal sentimento che prova per Anna, l’uomo prenderà una scelta drastica, destinata a cambiare gli equilibri di Palazzo Palladini. Il suo gesto, ancora avvolto nel mistero, avrà conseguenze importanti e potrebbe ribaltare le dinamiche tra i personaggi coinvolti. La determinazione di Alberto mostrerà quanto sia disposto a rischiare pur di difendere ciò che ama, anche a costo di mettere in pericolo la sua stabilità.

Manuela e Rosa tra delusioni e sacrifici: la forza delle donne di Un Posto al Sole

La settimana sarà segnata anche dalle difficoltà di Manuela, che riceverà da Maurizio una notizia dolorosa e inattesa. Per lei sarà l’ennesima delusione in un periodo già complicato, un colpo che rischierà di spegnere le ultime speranze di serenità. Manuela dovrà affrontare una realtà diversa da quella che aveva immaginato, trovandosi ancora una volta a fare i conti con la solitudine e la disillusione. Il suo percorso sarà un viaggio emotivo tra amarezza e resilienza, che metterà in luce la sua capacità di reagire anche nei momenti più difficili.

Non meno intensa sarà la trama dedicata a Rosa, alle prese con la scuola serale e il rischio concreto di perdere l’anno scolastico. La donna dovrà fare enormi sacrifici per conciliare studio, lavoro e vita privata, cercando di non accumulare ulteriori assenze. La sua determinazione sarà messa alla prova, ma la voglia di riscatto la spingerà a non arrendersi. Un Posto al Sole continua così a raccontare storie di donne forti, capaci di affrontare le sfide quotidiane con coraggio e dignità.

Guido, Mariella e Bice: ironia e imbarazzo a Palazzo Palladini

Tra le tensioni e i drammi, non mancheranno momenti più leggeri e ironici. Guido e Mariella si ritroveranno loro malgrado protagonisti di una cena organizzata da Bice, che li incastrerà in un incontro a quattro con Massaro. L’appuntamento, nato come una semplice serata conviviale, si trasformerà presto in un concentrato di imbarazzo e situazioni imprevedibili. Battute, fraintendimenti e tensioni renderanno la cena tutt’altro che tranquilla, regalando al pubblico una parentesi divertente tra le trame più drammatiche.

La leggerezza di queste scene bilancerà la tensione emotiva delle altre storyline, confermando la capacità di Un Posto al Sole di alternare momenti di riflessione e ironia. Una settimana che si preannuncia intensa, dove ogni personaggio sarà chiamato a fare i conti con le proprie scelte e con le conseguenze che ne derivano. Dal 25 al 29 maggio, Palazzo Palladini sarà ancora una volta teatro di passioni, segreti e verità pronte a emergere.