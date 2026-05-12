Il Paradiso delle Signore anticipazioni 12 maggio 2026: Mirella in difficoltà, Cesare decide di…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 12 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Con il supporto di Johnny la Cipriani, anche a causa del senso di colpa che prova, vuole ritrovare Cesare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 12 maggio 2026: Cesare sente l’appello e prende una decisione

Irene accoglierà l’idea di Rebecca, quella di lanciare un appello in radio sulla scomparsa di Cesare. Mirella intanto sta cercando di accettare il fatto che il padre di Michelino sia tornato. Per lei non è semplice, ma deciderà di non allontanarlo di nuovo per dare al figlio l’opportunità di avere anche un padre.

Al Paradiso hanno lanciato un’iniziativa che riguarda le tappe del giro d’Italia che sta ottenendo molto successo. Nel frattempo un cliente si lascerà conquistare da Concetta, che al momento sta aiutando al Paradiso nel ruolo di Venere. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Cesare sentirà l’appello in radio e deciderà di dare sue notizie.