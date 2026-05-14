KPop Demon Hunters, Netflix annuncia il tour mondiale: ecco le città e le date

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Il fenomeno KPop Demon Hunters non si ferma. Dopo il successo planetario del film d’animazione targato Netflix e Sony Pictures Animation, vincitore di due Oscar, la piattaforma ha annunciato un evento che farà impazzire il fandom: il tour mondiale dal vivo delle Huntr/X e dei Saja Boys. Un’esperienza pensata per trasformare la magia del film in realtà, portando sul palco l’energia, la musica e l’universo fantasy che hanno conquistato milioni di spettatori.

Ma quando parte il tour mondiale di KPop Demon Hunters? Quali città toccherà? E cosa ha in serbo Netflix per i fan che attendono il sequel previsto per il 2029? Scopriamolo insieme.

KPop Demon Hunters World Tour: l’annuncio ufficiale di Netflix

L’annuncio del KPop Demon Hunters World Tour è arrivato direttamente da Netflix, che ha deciso di rendere l’attesa del sequel più leggera e spettacolare. La piattaforma, insieme ad AEG Presents, ha confermato che il tour sarà globale e coinvolgerà arene e stadi in tutto il mondo, trasformando la connessione magica del film – l’“Honmoon”, l’aura capace di fermare i demoni – in un’esperienza reale e interattiva.

Il progetto è stato definito come una “global concert tour experience”, una formula che unisce musica, performance e tecnologia per ricreare dal vivo le atmosfere del film. Netflix punta a far vivere al pubblico la stessa intensità emotiva e visiva che ha reso KPop Demon Hunters un cult dell’animazione contemporanea. Negli Stati Uniti, le proiezioni karaoke del film hanno registrato il tutto esaurito, e ora la piattaforma vuole replicare quell’entusiasmo su scala mondiale.

Il tour sarà anche un modo per celebrare la colonna sonora originale, che ha conquistato premi e classifiche internazionali. Brani come “Golden”, interpretato dalle Huntr/X, e “Soda Pop”, dei Saja Boys, saranno eseguiti dal vivo dai cantanti che hanno prestato le loro voci ai personaggi del film. Sul palco ci saranno Ejae (Rumi), Audrey Nuna (Mira), Rei Ami (Zoey) e Andrew Choi (Jinu), pronti a riportare in vita le emozioni del film con coreografie e scenografie spettacolari.

Le tappe del tour mondiale: da Seul a Los Angeles, passando per Milano

Netflix non ha ancora pubblicato la lista completa delle città, ma le anticipazioni parlano di un itinerario che toccherà i principali centri della musica e dell’intrattenimento. Il KPop Demon Hunters World Tour dovrebbe partire da Seul, patria del K-pop e cuore pulsante della cultura musicale asiatica, per poi approdare in Tokyo, Los Angeles, New York, Londra, Parigi, Milano e Sydney. Ogni tappa sarà pensata come un evento immersivo, con proiezioni, effetti speciali e momenti interattivi dedicati ai fan.

L’obiettivo è creare un ponte tra il mondo dell’animazione e quello dei concerti live, unendo la potenza visiva del film alla passione del pubblico. Netflix e Sony Pictures Animation stanno lavorando a un format che permetta di vivere la storia delle Huntr/X e dei Saja Boys come se fosse un concerto pop, con luci, danza e visual 3D. Un’esperienza che promette di ridefinire il concetto di spettacolo musicale, fondendo cinema, tecnologia e performance dal vivo.

Il tour sarà anche un’occasione per presentare nuovi brani e contenuti esclusivi legati al sequel, previsto per il 2029. Secondo le indiscrezioni, alcune tappe includeranno anteprime di scene inedite e incontri con il cast vocale, rendendo ogni concerto un evento unico per i fan di tutto il mondo.

L’attesa per KPop Demon Hunters 2 e il futuro del fenomeno globale

Mentre il pubblico attende con impazienza KPop Demon Hunters 2, Netflix ha scelto di mantenere viva la magia con un tour che celebra la forza del fandom e la potenza della musica. Il successo del primo film ha dimostrato quanto il K-pop e l’animazione possano fondersi in un linguaggio universale, capace di unire culture e generazioni. Il tour mondiale sarà quindi non solo un evento musicale, ma anche un tributo alla creatività e all’energia che hanno reso il progetto un fenomeno globale.

Il fandom, che ha già invaso i social con coreografie e cover di “Golden”, si prepara a vivere un’esperienza senza precedenti. Le Huntr/X e i Saja Boys diventeranno protagonisti di un viaggio che attraverserà continenti e emozioni, portando sul palco la magia dell’Honmoon e la lotta contro i demoni in una versione live che promette di lasciare il segno.

Netflix ha confermato che il tour sarà accompagnato da contenuti digitali esclusivi, dietro le quinte e documentari dedicati alla preparazione degli artisti. Un modo per far sentire ogni fan parte di un universo che continua ad espandersi, tra musica, cinema e spettacolo.

Dal 2026, KPop Demon Hunters non sarà più solo un film, ma un’esperienza globale che unirà palco e schermo, realtà e fantasia, in un viaggio che toccherà il cuore di milioni di spettatori.