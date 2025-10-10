Il Paradiso delle signore anticipazioni 10 ottobre 2025: Ciro deluso, Odile ringrazia Ettore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 10 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Dalla banca Concetta riceverà una notizia negativa. Le veneri invece troveranno una sorpresa ad attenderle al Paradiso, l’invito alle nozze di Marcello e Adelaide.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10 ottobre 2025: Enrico a disagio, Ciro non ha ottenuto il prestito

Enrico si sentirà a disagio perché non ha ancora rivelato la verità a Marta sugli interventi chirurgici in ospedale. Intanto Odile dopo essere rimasta molto sorpresa da Ettore lo ringrazierà per la storia della luna e per la serata che ha organizzato per lei e sua madre a sorpresa all’Osservatorio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che anche Ciro apprenderà la novità arrivata dalla banca, cioè che il prestito è stato rifiutato. Marcello e Umberto invece si incontreranno al Circolo e come sempre si lanceranno delle frecciatine.