Il Paradiso delle Signore anticipazioni 11 novembre 2025: Adelaide tratta Rosa con disprezzo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 11 novembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Marta chiederà aiuto a Guarnieri dopo la confessione di Enrico, sarà infatti molto preoccupata per il compagno. Nel frattempo al Paradiso penseranno di organizzare una serata con l’obiettivo di aiutare le zone alluvionate. L’idea è di lanciare il disco di Marina con un evento benefico.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 novembre 2025: Irene riflette sul suo uomo ideale, Fulvio aiuta Botteri

Botteri al Paradiso potrà contare sull’aiuto di Fulvio per migliorare la collezione natalizia. Cosa farà lui? Contatterà una sua vecchia conoscenza, si tratta di Giorgio Perich.

Dopo aver riletto la lettera che la zia le ha scritto prima di ripartire Irene rifletterà molto e cercherà di capire quale potrebbe essere l’uomo giusto per lei, quello con cui convolare a nozze. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Adelaide incontrerà Rosa e si rivolgerà a lei con evidente disprezzo.