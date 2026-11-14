Chi è Sara Venturi, moglie di Milo Infante: età, carriera e il rapporto con il figlio Daniele

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Negli ultimi anni il pubblico ha imparato a conoscere Sara Venturi come la moglie di Milo Infante, uno dei giornalisti più popolari della televisione italiana. La loro è una storia d’amore lunga e solida, costruita lontano dai riflettori e dalla cronaca rosa.

Avvocata penalista, ex modella e vincitrice di un concorso di bellezza, Sara Venturi ha sempre mantenuto un profilo riservato, preferendo la vita familiare all’esposizione mediatica. Al fianco del giornalista da quasi vent’anni, ha condiviso con lui le tappe più importanti della vita privata e professionale. Chi è Sara Venturi? Come è nata la storia d’amore con Milo Infante? E cosa fa oggi il figlio Daniele?

Sara Venturi: età, origini e lavoro

Sara Venturi è nata nel 1969 a Boario Terme, in provincia di Brescia.

Prima di intraprendere la professione di avvocata penalista ha lavorato nel mondo della moda e dei concorsi di bellezza, arrivando a conquistare il titolo di Miss Padania nel 1998. Successivamente ha scelto un percorso professionale diverso, costruendo la propria carriera nel settore legale.

Nonostante la notorietà del marito, ha sempre preferito mantenere riservata la propria vita pubblica, apparendo raramente in televisione o sui social.

Sara Venturi e Milo Infante: il matrimonio e la loro storia d’amore

La storia tra Sara Venturi e Milo Infante nasce da un incontro avvenuto durante un concorso di bellezza. Dopo quel primo contatto, i due si sono ritrovati alcuni anni più tardi e hanno iniziato una relazione destinata a durare nel tempo.

Negli anni il giornalista ha spesso raccontato il profondo legame con la moglie, definendola il suo punto di riferimento. La coppia ha costruito un rapporto lontano dal mondo del gossip, privilegiando la famiglia e la quotidianità.

Il loro matrimonio rappresenta ancora oggi una delle unioni più solide e riservate del panorama televisivo italiano.

Sara Venturi: chi è il figlio Daniele e cosa fa oggi

Dal matrimonio tra Sara Venturi e Milo Infante è nato Daniele Infante, venuto al mondo nel 2008.

Il giovane ha scelto di dedicarsi allo sport e in particolare al basket, disciplina nella quale sta costruendo il proprio percorso agonistico. Nel corso degli anni ha militato nei settori giovanili di importanti realtà cestistiche milanesi, distinguendosi come una delle promesse del movimento.

Molto legato ai genitori, Daniele è cresciuto lontano dai riflettori nonostante la notorietà del padre. La famiglia ha sempre cercato di proteggerne la privacy, sostenendolo nel percorso sportivo e personale che sta portando avanti.