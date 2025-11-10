Il Paradiso delle Signore anticipazioni 10 novembre 2025: Enrico dice tutto a Marta, Adelaide indaga su…
Adelaide indaga sul passato di Rosa. Cosa succederà oggi, 10 novembre 2025, nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore.
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 10 novembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.
Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Dopo il suo fallimento Enrico deciderà di raccontare come stanno le cose a Marta. Intanto Irene cercherà di capire se Johnny e Barbara si conoscevano già prima che lei ottenesse il lavoro al Paradiso.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10 novembre 2025: Adelaide indaga sul passato di Rosa
Marina Valli tornerà a Milano e porterà un regalo alle Veneri al Paradiso, nel frattempo arriveranno delle notizie degli ‘Angeli del Fango’ da Firenze dopo l’alluvione che ha colpito molte zone.
Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che un noto critico letterario vorrebbe fare un’intervista a Rosa. Adelaide invece tornerà al Circolo e si metterà in contatto con una sua vecchia conoscenza per ottenere informazioni sul passato della Camilli.