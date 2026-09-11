Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni dal 21 al 25 settembre 2026: matrimonio bloccato tra Delia e Boteri

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La settimana dal 21 al 25 settembre 2026 de Il Paradiso delle Signore si apre con un intreccio di misteri, tensioni creative, ritorni inattesi e scelte che cambiano gli equilibri tra i personaggi. L’omonimia che impedisce il matrimonio tra Delia e Botteri continua a creare ostacoli, mentre la grande sfilata della Camera della Moda Italiana porta entusiasmo e nervosismo sia al Paradiso sia alla GMM.

A questo punto è inevitabile chiedersi: riuscirà Delia a risolvere il suo mistero? Quali conseguenze avrà la sfilata sulle alleanze professionali? E quali segreti rischiano di emergere proprio quando tutto sembra pronto per brillare?

Delia e Botteri: l’omonimia blocca il matrimonio, ma una cliente speciale riaccende la speranza

La questione dell’omonimia continua a impedire a Delia e Botteri di sposarsi. Irene individua una possibile soluzione, ma la donna che condivide il nome con Delia sembra essere scomparsa nel nulla. Proprio quando la situazione sembra senza via d’uscita, una cliente speciale riporta alla luce un dettaglio che potrebbe finalmente sciogliere il nodo burocratico. Nel frattempo, Iacopo osserva con attenzione le nuove frequentazioni della madre. Non si oppone, ma la invita a non fidarsi troppo di Umberto, intuendo che dietro i suoi modi affabili potrebbe nascondersi qualcosa di più complesso.

La sfilata della Camera della Moda: tensioni, ambizioni e un colpo di scena al Il Paradiso delle Signore

Al Paradiso fervono i preparativi per la grande sfilata della Camera della Moda Italiana. Roberto punta in alto e chiede a Cesare di convincere Carla Fracci a partecipare all’evento. Non è un’impresa semplice, ma Simona – che ammira profondamente la ballerina – viene coinvolta e vive un momento emozionante quando la celebre étoile accetta di collaborare.

Alla GMM, invece, la tensione sale. Iacopo presenta a Odile un progetto creativo che lei ridimensiona, ma durante la sfilata lui decide di non rispettare gli accordi. Il gesto scatena la rabbia della stilista e costringe Umberto a chiedere l’intervento di Adelaide per evitare un danno d’immagine. Carla, dal canto suo, propone a Umberto una strategia per rilanciare la GMM proprio sfruttando la visibilità dell’evento, aprendo un nuovo fronte di manovre e alleanze.

Famiglie, segreti e nuovi inizi: Costanza lascia il Paradiso, Odile ritrova serenità, Marcello affronta una crisi

Nonostante le scuse di Marcello, Costanza decide di lasciare il Paradiso. Valter coglie l’occasione per avvicinarsi a lei, mentre Elisa teme che il loro segreto possa emergere. Riccardo prova a ricucire i rapporti familiari e organizza una cena al Circolo per favorire la pace tra Marta e Adelaide.

Ma Adelaide inizia a sospettare che il figlio le stia nascondendo qualcosa. Odile, dopo le tensioni vissute con la sua famiglia, ritrova un po’ di serenità accanto a Matteo. Sul piano professionale, però, attraversa un momento delicato: è stanca, insicura, e trova in Umberto una figura paterna pronta a sostenerla. Marcello torna da Genova con una brutta notizia: ha perso la concessione degli spazi commerciali sulle navi da crociera.

La visita di Valeria, però, lo spinge a reagire e a non arrendersi. Simona, nervosa per il debutto come modella, viene tranquillizzata da Valter. Lia scopre un segreto del suo passato: Simona è stata una ballerina. La presenza di Carla Fracci al Paradiso le regala un momento di grande emozione. Elisa evita un incontro con Cesare, ma l’episodio riporta a galla paure e ricordi che pensava di aver superato.