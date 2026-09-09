Il Paradiso delle Signore anticipazioni 9 settembre 2026: Odile affronta Umberto e Adelaide

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, 9 settembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Odile racconterà a Matteo di aver scoperto da una persona del passato un segreto che riguarda la sua famiglia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 settembre 2026: Iacopo rifiuta l’offerta, Lia e Simona iniziano la prova come Veneri

Iacopo ha preferito rifiutare l’offerta ricevuta dalla Galleria Milano Moda e troverò al Paradiso la sua arena dove sfiderà in modo palese Landi. Intanto Simona e Lia avranno la possibilità di fare un periodo di prova, solo una di loro potrà aggiudicarsi il posto di Venere.

Nel frattempo Irene conoscerà Elisa e sin dall’inizio il loro rapporto apparirà alquanto complesso. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Odile dopo aver incontrato Greta deciderà di affrontare Adelaide e Umberto. Entrambi si renderanno subito conto che sarebbe la fine di tutto se il loro segreto dovesse venire a galla.