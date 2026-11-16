Tutto per la mia famiglia, anticipazioni dal 23 al 28 novembre: Harika aggredita, Ayla vuole espellere le ragazze

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Le nuove puntate di Tutto per la mia famiglia 2, in onda su Canale 5 dal 23 al 28 novembre, saranno ricche di tensione, colpi di scena e scontri destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti della serie turca. Al centro delle trame ci sarà soprattutto Harika, che vivrà momenti di grande paura dopo l’aggressione di Emir.

Nel frattempo, anche le vicende sentimentali e familiari terranno banco. Orhan sembrerà ormai deciso a porre fine al matrimonio con Sengul, mentre Ayla continuerà a creare problemi ad Asiye, Aybike, Susen e Harika. Cosa succederà a Harika? Perché Orhan vuole divorziare? E riusciranno le ragazze a restare a scuola?

Tutto per la mia famiglia 2: Harika si difende da Emir e lui finisce nel lago

Tra le storyline più importanti della settimana ci sarà quella che coinvolge Harika ed Emir.

Il ragazzo arriverà ad aggredire la giovane, ma Harika non resterà a guardare e reagirà usando uno spray per difendersi. La situazione degenererà rapidamente e Emir perderà il controllo della propria automobile, finendo nel lago.

Ad assistere alla scena saranno Aybike, Asiye, Susen e Harika, che si ritroveranno improvvisamente coinvolte in una vicenda molto delicata. Le quattro ragazze decideranno di mantenere il segreto su quanto accaduto, consapevoli delle possibili conseguenze.

Tutto per la mia famiglia 2: Orhan vuole il divorzio da Sengul

Importanti sviluppi riguarderanno anche la famiglia di Orhan.

L’uomo apparirà sempre più convinto della decisione di separarsi da Sengul e porterà avanti la sua intenzione di ottenere il divorzio. Nel frattempo, la sua crescente vicinanza a Gonul non passerà inosservata.

I due verranno infatti visti insieme, alimentando nuovi pettegolezzi e tensioni. Parallelamente, Gonul e Nebahat arriveranno a un duro confronto, mentre Ayla e Nebahat saranno impegnate nella ricerca di un prestito per finanziare un nuovo progetto imprenditoriale.

Ayla cerca di espellere Asiye, Aybike, Susen e Harika

Le anticipazioni rivelano che Asiye, Aybike, Susen e Harika riusciranno a tornare a scuola, ma il loro percorso non sarà affatto semplice.

Ayla farà infatti di tutto per allontanarle dall’istituto, cercando di ottenere la loro espulsione. La sua iniziativa, però, troverà l’opposizione dei compagni di classe, pronti a schierarsi dalla parte delle ragazze.

Gli studenti organizzeranno una vera e propria mobilitazione e firmeranno una petizione per consentire alle quattro amiche di continuare a frequentare la scuola. Un gesto che dimostrerà quanto siano apprezzate e sostenute dai loro coetanei.

Nel frattempo, Aybike cercherà di raccogliere il denaro necessario per restituire a Gonul i soldi prestati a Ogulcan per l’acquisto del motorino, partecipando insieme a Doruk e Asiye a una gara di ballo che potrebbe rivelarsi decisiva.