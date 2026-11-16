Forbidden Fruit 4, anticipazioni dal 23 al 28 novembre: Ender ritrova Kaya, Mahmut perde la vita

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Le nuove puntate di Forbidden Fruit 4, in onda su Canale 5 dal 23 al 28 novembre, promettono importanti colpi di scena per i protagonisti della soap turca. Al centro delle trame ci saranno soprattutto Ender, destinata a rivedere una persona molto importante del suo passato, e Yildiz, sempre più preoccupata per il proprio matrimonio con Cagatay.

Tra accuse, inganni e pericolosi malintesi, la settimana sarà segnata anche da un evento drammatico che coinvolgerà Sahika e Mahmut. Nel frattempo, vecchi legami riemergeranno improvvisamente, riportando alla luce sentimenti e questioni mai davvero risolte. Cosa succederà tra Ender e Kaya? Perché Yildiz deciderà di lasciare casa? E quale sarà il tragico destino di Mahmut?

Forbidden Fruit 4: Ender ritrova l’ex marito Kaya

Tra gli eventi più importanti della settimana ci sarà il ritorno di Kaya, ex marito di Ender.

L’incontro tra i due riporterà inevitabilmente alla luce ricordi, emozioni e questioni lasciate in sospeso. Per Ender si tratterà di un momento particolarmente delicato, destinato a riaprire una pagina importante della sua vita.

Il loro faccia a faccia potrebbe avere conseguenze significative anche sugli equilibri futuri della soap, soprattutto considerando il passato che lega i due personaggi e i rapporti mai completamente chiariti.

Forbidden Fruit 4: Yildiz lascia casa dopo i sospetti su Cagatay

Le anticipazioni rivelano che Yildiz vivrà giorni molto complicati.

Dopo la scomparsa della preziosa collana di Feride, lei e Asuman arriveranno ad accusare Diana del furto. Contemporaneamente, però, la donna dovrà affrontare anche una crisi familiare.

Cagatay, Emir e Caner organizzeranno un piano per smascherare Cansu, ma la situazione prenderà una piega inattesa. La ragazza riuscirà infatti a convincere Yildiz che il marito la stia tradendo. Sconvolta da quanto scoperto, Yildiz deciderà di lasciare l’abitazione insieme a Halit Can e ad Asuman, allontanandosi da Cagatay.

Forbidden Fruit 4: Sahika si difende e Mahmut perde la vita

La storyline più drammatica della settimana riguarderà Hasan Ali, Mahmut e Sahika.

Hasan Ali deciderà di punire Mahmut, ma quest’ultimo interpreterà male gli ordini ricevuti. Convinto di dover agire contro Sahika, tenterà di eliminarla.

La donna, però, reagirà per difendersi e lo scontro degenererà rapidamente. La situazione avrà un epilogo tragico: Mahmut perderà la vita, lasciando tutti sotto shock.

Tra il ritorno di Kaya, la fuga di Yildiz e la morte di Mahmut, le puntate di Forbidden Fruit 4 dal 23 al 28 novembre si preannunciano ricche di tensione e destinate a cambiare profondamente il destino di molti protagonisti della soap turca.