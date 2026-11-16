La Promessa, anticipazioni dal 22 al 28 novembre: Curro si ribella, Martina è innamorata di un altro uomo

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Le nuove puntate de La Promessa, in onda su Rete 4 dal 22 al 28 novembre, porteranno importanti cambiamenti per alcuni dei protagonisti della soap spagnola. Al centro delle trame ci saranno soprattutto Curro, deciso a cambiare il proprio destino, e Martina, che si ritroverà a fare i conti con sentimenti sempre più difficili da nascondere.

Nel frattempo, anche Angela continuerà a opporsi alle decisioni prese per il suo futuro, mentre alla tenuta si parlerà di promozioni, fidanzamenti e nuovi equilibri destinati a modificare i rapporti tra i personaggi. Cosa farà Curro per fermare il matrimonio di Angela? Chi ha conquistato il cuore di Martina? E quali novità arriveranno per Carlo e Maria?

La Promessa: Curro chiede ad Alonso di fermare il matrimonio di Angela

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Curro sarà protagonista di una decisione importante.

Il giovane si rivolgerà infatti ad Alonso, chiedendogli di intervenire per impedire il matrimonio di Angela. Una richiesta che conferma quanto Curro sia coinvolto nella vicenda e quanto desideri cambiare il corso degli eventi.

Non solo. Curro comunicherà anche di non voler più continuare a lavorare come valletto. Davanti a questa presa di posizione, Alonso deciderà di premiarlo affidandogli un ruolo di maggiore responsabilità e lo nominerà suo segretario personale, nonostante le obiezioni di Leocadia.

La Promessa: Martina confessa di amare un altro uomo

Importanti sviluppi riguarderanno anche Martina.

La giovane deciderà di aprirsi con Margarita, confessandole di essere innamorata dell’uomo che recentemente l’ha baciata. Una rivelazione destinata ad avere conseguenze significative sul suo futuro sentimentale.

La situazione di Angela continuerà inoltre a turbare profondamente Martina, che reagirà con freddezza e distacco alle attenzioni di Jacobo. Un atteggiamento che potrebbe mettere in discussione il loro rapporto e alimentare nuovi conflitti nelle prossime puntate.

Nel frattempo Angela continuerà a opporsi alle decisioni prese per lei e si rifiuterà di incontrare il sarto incaricato di realizzare il suo abito da sposa, ignorando gli ordini ricevuti da Teresa.

Carlo pensa al futuro con Maria

Spazio anche alle vicende di Carlo e Maria.

L’uomo dimostrerà di voler essere una presenza sempre più importante nella vita del figlio di Maria e si impegnerà a diventare un padre migliore. Un percorso che potrebbe rafforzare ulteriormente il legame con la donna.

A incoraggiare la coppia sarà Pia, convinta che sia arrivato il momento di rendere ufficiale la loro relazione. Per questo suggerirà ai due di annunciare pubblicamente il fidanzamento.

Tra amori complicati, matrimoni contestati e nuovi progetti di vita, le puntate de La Promessa dal 22 al 28 novembre promettono quindi emozioni e colpi di scena destinati a cambiare il destino di molti protagonisti della soap spagnola.