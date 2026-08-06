Storia di Siponto, dal porto romano a Manfredonia

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Dove oggi il mare incontra la piana alle porte di Manfredonia, per secoli si è trovata una delle città più importanti dell’Adriatico meridionale. La storia di Siponto non è soltanto il racconto di un centro antico scomparso: è la radice urbana, religiosa e commerciale da cui nascerà Manfredonia. Passeggiando nell’area archeologica, tra la basilica e i resti romani, si legge una vicenda fatta di porti, pellegrinaggi, terremoti, crisi ambientali e nuove fondazioni.

Storia di Siponto: perché fu una città decisiva

Siponto sorgeva in una posizione favorevole, al margine del Golfo di Manfredonia e lungo le direttrici che collegavano il Tavoliere, il Gargano e l’altra sponda dell’Adriatico. Il porto era il suo primo patrimonio. Da qui transitavano merci, persone e culture, mentre le vie di terra permettevano di raggiungere l’interno della Capitanata e i percorsi verso Benevento e Roma.

L’area era frequentata già in epoca preromana, nel territorio abitato dai Dauni. Con l’espansione di Roma, Sipontum assunse un ruolo sempre più rilevante. La tradizione storica ricorda la fondazione di una colonia romana nel 194 avanti Cristo, in una fase in cui la Repubblica cercava di consolidare il controllo delle coste adriatiche e delle zone strategiche della Puglia.

Non va però immaginata come una città isolata o immobile. Siponto fu un nodo di passaggio, quindi esposto tanto alle opportunità del commercio quanto alle fragilità del territorio. La conformazione della costa, le trasformazioni del porto e il progressivo impaludamento di alcune zone avrebbero pesato, nei secoli, sul suo destino.

Il porto, le strade e la vita romana

In età romana Siponto si sviluppò come centro marittimo e amministrativo. La sua posizione favoriva gli scambi con le città della costa balcanica e con altri scali dell’Adriatico. Il collegamento con la rete viaria romana, rafforzato anche dal percorso della Via Traiana, rese la città un punto utile per chi viaggiava tra Roma, Benevento, Canosa e Brindisi.

Gli scavi hanno restituito tracce di abitazioni, strutture produttive, strade e spazi legati alla vita quotidiana. Non tutto il volto dell’antica Sipontum è oggi leggibile a colpo d’occhio, perché una parte importante della città resta sotto terra o è stata compromessa dalle trasformazioni successive. Proprio per questo il sito va osservato con attenzione: ciò che emerge è una porzione di una città molto più vasta.

La ricchezza di Siponto dipendeva dal mare, ma il mare non garantiva stabilità eterna. Un porto può perdere profondità, una costa può arretrare o avanzare, le acque stagnanti possono cambiare le condizioni di vita. È uno dei motivi per cui la sua storia è anche una storia ambientale, molto concreta e ancora attuale per chi vive lungo il Golfo di Manfredonia.

Siponto cristiana e il legame con San Michele

Tra tarda antichità e alto Medioevo Siponto divenne un centro religioso di primo piano. La presenza della diocesi, tra le più antiche della regione, rafforzò il suo peso politico e spirituale. Il nome di Siponto è legato in modo stretto al culto di San Michele Arcangelo sul Gargano, uno dei grandi poli di pellegrinaggio dell’Europa medievale.

Secondo la tradizione, il vescovo Lorenzo Maiorano ebbe un ruolo centrale nella diffusione del culto micaelico tra la fine del V e l’inizio del VI secolo. Il santuario di Monte Sant’Angelo richiamava pellegrini, sovrani, guerrieri e religiosi. Siponto, posta lungo la via di accesso alla montagna sacra, ne intercettava inevitabilmente flussi e relazioni.

La città non era quindi soltanto uno scalo commerciale. Era una porta d’ingresso al Gargano cristiano. Questo doppio ruolo, marittimo e religioso, spiega perché per lungo tempo mantenne una posizione importante anche quando gli equilibri politici dell’Italia meridionale cambiavano tra Bizantini, Longobardi, Normanni e Svevi.

La basilica di Santa Maria Maggiore

Il monumento più riconoscibile dell’antica Siponto è la basilica di Santa Maria Maggiore. L’edificio romanico, databile tra XI e XII secolo nella forma attuale, conserva però la memoria di una lunga stratificazione. Accanto e sotto la chiesa si trovano le strutture della basilica paleocristiana, segno di una comunità già organizzata nei secoli precedenti.

La basilica romanica colpisce per la sua architettura essenziale e compatta, costruita con la pietra chiara del territorio. All’esterno appare quasi severa; all’interno, le colonne e le decorazioni raccontano invece l’incontro tra linguaggi artistici diversi, tipico di una regione attraversata da popoli e rotte mediterranee.

Accanto alla chiesa si trova l’intervento in rete metallica realizzato dall’artista Edoardo Tresoldi nel 2016. L’opera non sostituisce le rovine né pretende di ricostruire ogni dettaglio della basilica paleocristiana: ne suggerisce il volume e permette di intuire l’altezza e l’ampiezza dello spazio originario. È una scelta contemporanea che ha dato nuova visibilità al sito, attirando visitatori anche da fuori provincia.

Il declino: eventi naturali e mutamenti politici

La fine di Siponto non coincise con un singolo giorno o con una sola distruzione. È più corretto parlare di un lungo declino, determinato da fattori diversi. Le difficoltà del porto, il peggioramento delle condizioni ambientali, le incursioni e i conflitti del Medioevo ridussero progressivamente la capacità della città di restare un centro popoloso e funzionale.

Le fonti ricordano danneggiamenti e fasi di crisi, comprese le conseguenze di terremoti e di attacchi provenienti dal mare. In un territorio costiero e basso, anche l’impaludamento e la diffusione delle malattie potevano diventare decisive. Non ogni ricostruzione storica attribuisce lo stesso peso a ciascun fattore, ma il quadro generale è chiaro: Siponto perse lentamente la centralità che aveva avuto in età romana e nell’alto Medioevo.

Nel XIII secolo si apre la fase decisiva. Manfredi di Svevia promosse la fondazione di una nuova città, Manfredonia, in un’area più adatta e più controllabile dal punto di vista politico e difensivo. La fondazione viene generalmente collocata nel 1256. Parte della popolazione di Siponto si trasferì nel nuovo centro, che assorbì progressivamente funzioni, abitanti e prospettive di sviluppo.

Siponto non sparì dalla memoria. Restò nel nome della piana, nella diocesi, nelle chiese e soprattutto nell’identità di un territorio che continua a riconoscere in quell’antica città la propria origine. Manfredonia non nasce dal nulla: nasce anche dalla necessità di superare i limiti che avevano segnato la vecchia Siponto.

Cosa racconta Siponto a Manfredonia oggi

Visitare Siponto significa capire meglio perché Manfredonia guarda al mare in un modo particolare. Qui il mare è stato commercio e apertura, ma anche rischio; la piana è stata ricchezza agricola, ma pure luogo da governare con attenzione. Le trasformazioni del paesaggio non sono un dettaglio per archeologi: hanno deciso la sorte degli insediamenti e condizionato la vita delle comunità.

L’area archeologica merita tempo, non una sosta frettolosa per una fotografia. La basilica romanica, le strutture paleocristiane e i resti dell’abitato raccontano epoche diverse nello stesso spazio. La visita può essere collegata al centro di Manfredonia, al Castello e al Museo Archeologico Nazionale, per seguire un filo che va dai Dauni alla città medievale e oltre.

Per scuole, famiglie e associazioni del territorio, Siponto è anche un luogo utile per fare educazione civica attraverso la storia. Conservare un sito archeologico non significa soltanto proteggere delle pietre: vuol dire conoscere le ragioni per cui un luogo è diventato città, perché è entrato in crisi e come una comunità ha saputo ripartire altrove.

La prossima volta che si attraversa la zona di Siponto, vale la pena fermarsi a osservare oltre la strada e oltre la basilica. In quel tratto di costa non c’è un passato lontano e chiuso: c’è l’inizio della storia urbana di Manfredonia, ancora visibile nel paesaggio e nella memoria della sua gente.