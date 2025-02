I Malembande: un piatto tipico del carnevale di Manfredonia e della cucina sipontina, il video di William Esposto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Malembande, grattoni, triddi semola battuta. Chiamateli come volete, ma la bontà è la stessa. Pochi ingredienti, semola condita con uova parmigiano sale e pepe, ma di gran gusto.

Un particolare e caratteristico tipo di pasta fatta in casa che siamo soliti mangiare a Manfredonia soprattutto durante il periodo di carnevale, oggi vedremo come prepararli insieme

INGREDIENTI

300 g di semola di grano duro

3 uova

3 cucchiai di parmigiano grattugiato

Q.b. Prezzemolo

Q.b. Sale

Q.b. Pepe

PROCEDIMENTO

Dopo aver disposto la farina a fontana, incorporiamo un uovo per volta , il formaggio, un pizzico di sale, uno di pepe ed il prezzemolo tritato.

Per creare le briciole caratteristiche della pasta, si può procedere sbriciolando l’impasto tra le mani.

Non importa se le dimensioni delle briciole variano molto, anzi è proprio questa la caratteristica. L’importante è non ottenere pezzetti troppo grandi.

Una volta formati i mallband, facciamoli riposare per un paio d’ore, così da farli un po’ seccare.

Dovremo cuocerli per due o tre minuti in abbondante acqua bollente e condirli con il ragù o cuocerli in brodo di carne o verdure.