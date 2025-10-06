Helena Prestes e Javier Martinez sognano il matrimonio: “La proposta arriverà presto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez è iniziata circa otto mesi fa nella casa del Grande Fratello e dal quel momento non si sono più separati. Più volte si è parlato di una presunta crisi, in realtà la loro relazione procede a gonfie vele.

Ieri sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo dove sono apparsi più innamorati e complici che mai. I due da un po’ hanno iniziato a convivere, è stata l’ex gieffina a trasferirsi dal fidanzato a Terni dove lui a breve sarà impegnato con il campionato di pallavolo.

Quando si sposeranno Helena Prestes e Javier Martinez? Cosa hanno rivelato a Verissimo

La splendida modella brasiliana ha fatto sapere che se lei sta bene il fidanzato è tranquillo, entrambi fanno su e giù per lavoro ma era il loro sogno andare a convivere per creare una famiglia. Ha ammesso che ogni tanto litigano, pensa però che anche saper litigare in una coppia è importante.

Dopo aver visto un video che ritrae alcuni momenti vissuti insieme Helena Prestes ha detto che lì erano all’inizio della loro storia e il loro sentimento cresce sempre di più. Javier Martinez ha poi rivelato che entrambi sognano il matrimonio, tra le varie cose ha aggiunto: “Non vogliamo aspettare molto, arriverà presto la proposta”.