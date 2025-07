Helena Prestes e Javier Martinez presto marito e moglie? Quando vorrebbero sposarsi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Erano in molti a non credere che il loro amore sarebbe durato dopo il Grande Fratello, eppure Helena Preste e Javier Martinez ad oggi sono innamoratissimi.

Non si mostrano spesso insieme sui social perché preferiscono godersi la loro relazione lontano dai riflettori, però quando lo fanno appaiono sempre più uniti. In varie occasioni hanno fatto sapere che stanno progettando il loro futuro insieme, stando ai rumors presto andranno a convivere. Gli ex gieffini nelle scorse ore si sono resi protagonisti di un nuovo scoop, a quanto pare sognano già le nozze.

Javier Martinez ed Helena Prestes vogliono convolare a nozze? Spunta l’indiscrezione

A lasciarsi sfuggire l’indiscrezione sui social ci ha pensato Amedeo Venza parlando di un matrimonio in vista. Ai suoi seguaci ha rivelato che una fonte vicinissima al pallavolista argentino fa sapere che la coppia starebbe già pensando di fare il grande passo.

La storia d’amore è nata da pochi mesi ma sembra che sia già molto solida, al punto da voler sugellare il sentimento con il matrimonio. L’esperto di gossip, riferendosi ad Helena Prestes e Javier Martinez ha aggiunto: “Pare stiano pensando addirittura di sposarsi la prossima estate, così lui sarebbe libero dagli impegni lavorativi legati alla pallavolo e lei può organizzare tranquillamente il tutto”.