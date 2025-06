Helena Prestes e Javier in crisi? L’ex fidanzato Carlo Motta le ha teso delle trappole

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da giorni non si fa che parlare della presunta crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez a causa della presenza ingombrante dell’ex fidanzato della modella brasiliana, Carlo Motta.

Stando ai rumors l’ex gieffina avrebbe rivisto l’ex fidanzato dopo il Grande Fratello, voci che lui stesso ha confermato sui social mettendo non poca zizzania tra la coppia. Negli ultimi giorni Helena Prestes e Javier Martinez non si sono più mostrati insieme sui social, lui ha anche rimosso dal suo profilo i loro scatti di coppia, segnali che hanno lasciato pensare che non stiano vivendo un buon momento.

Carlo Motta tra Helena Prestes e Javier Martinez: come stanno davvero le cose

Dopo i vari rumiors Helena Prestes nei giorni scorsi ha rotto il silenzio sui social per ribadire quanto sia innamorata di Javier Rofriguez, ha anche detto che non permetterà a nessuno di portarle via i loro i momenti insieme e la loro felicità.

Sui social Deanira Marzano ha fatto sapere che Carlo Motta ha inventato tutto con lo scopo di rovinare il rapporto tra Helena Prestes e Javier Martinez. Tra le varie cose ha svelato: “Quando ha sentito la notizia che Helena potesse essere incinta, gli è letteralmente partita la brocca. Così ha iniziato a tenderle trappole“. La nota esperta di gossip ha anche assicurato che i due ex gieffini non si sono lasciati e non c’è stato nessun tradimento.