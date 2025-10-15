Helena Prestes e Javier Martinez allargano la famiglia? Lei svela: “Stiamo provando ad avere un bambino”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez e tutti coloro che non credevano che tra loro avrebbe funzionato si sono dovuti ricredere.

I due si sono innamorati durante la loro partecipazione alla precedente edizione del Grande Fratello. Dopo il reality il loro rapporto ha vissuto alti e bassi ma sono più complici e innamorati che mai e stanno già pensando a metter su famiglia.

Javier Martinez ed Helena Prestes presto genitori? La rivelazione dell’ex gieffina

Gli ex gieffini hanno parlato del loro splendido rapporto in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. La modella brasiliana ha fatto sapere che oggi la sua casa è Javier Martinez ed è per questo che non le è pesato lasciare Milano per lui.

Javier Martinez ed Helena Prestes hanno anche rivelato che presto vorrebbero avere un figlio. In merito a ciò l’ex gieffina ha detto che già da tempo desidera diventare mamma e adesso pensa che sia possibile dal momento che ha incontrato l’uomo della sua vita. La coppia sta cercando una casa da acquistare, lei ha poi svelato: “Al momento non stiamo prendendo le precauzioni, stiamo provando ad avere un bambino“.