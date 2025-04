Helena Prestes, rivelazione shock dopo il GF: “Il mio ex mi ha rotto il coccige”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes ieri è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove si è lasciata sfuggire scioccanti rivelazioni sulla sua sfera privata che hanno spiazzato praticamente tutti.

Nella casa più spiata d’Italia non aveva raccontato nulla, ma lo ha fatto nello studio della Toffanin lasciando i telespettatori senza parole. Al Grande Fratello l’ex gieffina ha trovato l’amore con Javier Martinez e la loro relazione sta procedendo a gonfie vele, in passato però ha dovuto affrontare momenti molto difficili a causa del comportamento violento del suo ex fidanzato.

Helena Prestes ha subito delle violenze dall’ex fidanzato: cosa ha detto l’ex gieffina a Verissimo

La modella brasiliana ha fatto sapere di aver sofferto molto per amore nella sua vita, alla conduttrice ha raccontato che uno dei suoi ex fidanzati è stato anche violento nei suoi confronti. Queste le sue parole: “Mi ha rotto il coccige, mi ha detto un forte calcio. Prima che io andassi a Londra, stavo andando a fare la Fashion Week. Non l’ho denunciato. Però l’ho lasciato dopo aver capito“.

Helena Prestes ha continuato dicendo che da quel giorno non l’ha più rivisto e ha raccontato di non essere andata in ospedale perché doveva andare a Londra per lavoro, però non riusciva nemmeno a sedersi in aereo, infatti doveva stare in piedi. Nei giorni successivi ha camminato con dolore e ha anche sfilato. Alla Toffanin ha anche detto che adesso racconta con il sorriso e con serenità la dolorosa vicenda perché é riuscita col tempo a superare tutto quello che le è successo.