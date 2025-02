GF Helena Prestes dedica speciali parole a Javier Martinez, lui si emoziona: “Mi sono innamorato”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez ha festeggiato il suo 30esimo compleanno al Grande Fratello e nel corso della 35esima puntata Alfonso Signorini gli ha detto che Helena Prestes ha voluto fargli una sorpresa. Subito dopo ha mostrato una clip che ritrae la gieffina mentre legge una lettera al fidanzato nel confessionale.

La modella brasiliana pensa che la forza di Javier Martinez sia più la sua presenza che la sua bellezza, considera un grande regalo il fatto di averlo conosciuto. Tra le varie cose ha detto: “Tu Javier rappresenti per me la mia dolce metà, sei il mio porto sicuro. Quando ti guardo negli occhi vedo purezza e certezze”. Più volte Helena Prestes ha ribadito che si sente molto fortunata ad averlo al suo fianco, con lui vede un bel futuro, lo immagina papà ed è per lei una luce nella sua vita.

Le parole di Helena Prestes commuovono Javier Martinez al GF: in diretta le dice che la ama

Sentendo le importanti parole della fidanzata Javier Martinez non è riuscito a trattenere le lacrime al Grande Fratello. Visibilmente emozionato non è riuscito a dire molto in diretta, ha però rivelato di essersi innamorato di Helena Prestes. Queste le sue parole: “Non me lo aspettavo Alfonso, non ho davvero parole. Mi sono innamorato di te Helena“.

Anche la gieffina, emozionata e felice, ha detto al fidanzato di essersi innamorata di lui. Il loro è stato un momento molto dolce ed emozionante durante il quale si sono scambiati dolci baci e tenerezze mentre parlavano del forte legame nato nella casa più spiata d’Italia. La loro relazione procede a gonfie vele al Grande Fratello e non vedono l’ora di vivere il loro amore lontano dalle telecamere.