Helena Prestes costretta a scusarsi sui social: i fan la difendono

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana è stata la protagonista indiretta della partita di Javier Martinez avvenuta lo scorso 1 novembre al Pala Terni. La 35enne si è scatenata insieme al suocero a tifare per lo schiacciatore argentino. In queste ultime ore, però, l’ex concorrente del Grande Fratello è finita al centro di un commento da parte di un utente che l’ha accusata di essere stata poco disponibile coi fans venuti alla partita per vedere lei e il compagno. Di qui, è arrivata la reazione di Helena Prestes che ha pubblicato un lungo messaggio su X per giustificare il suo comportamento. La modella ha scritto: “Non potevo dare la stessa attenzione a tutta quella gente, perché ero lì a guardare la partita non per fare foto perdonatemi … ma comunque abbiamo dato quello che potevamo.. e comunque abbiamo ricevuto i regali e fatto le foto che abbiamo potuto… non paragonare le ragazze che erano come li conosco da tanto prima e sono mie amiche non sono fan. Ringrazio rispetto.”

I fan difendono Helena Prestes sui social

La modella brasiliana è stata costretta a giustificarsi sui social dopo che un utente l’aveva accusata di essere stata poco disponibile coi fan nel post partita di Javier Martinez. Neanche a dirlo, il messaggio di Helena Prestes ha scatenato la reazione da parte dei suoi sostenitori. Un utente ha scritto: “sei sempre così disponibile e gentile, tanto le critiche arrivano dalle persone frustrate che non hanno altro da fare che criticare la vita e la felicità altrui. ti amiamo!” mentre un altro “non devi giustificarti non sei tu sbagliata ma questa gente che ha pretese nel contesto sbagliato tu eri lì per vedere partita e supportare Javier che giustamente dopo partita era stanco e nervoso per il risultato non farti sangue amaro per queste persone“